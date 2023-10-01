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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Стремсгодсет
Буде-Глимт - Стремсгодсет: обзор матча 01 октября 2023
Буде-Глимт
01.10.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
2 : 0
Завершен
Стремсгодсет
2'
Т. Гулликсен
60'
У. Салтнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Стремсгодсет
Замена
О. Капскармо
️️️️
Ф. Мумбанья
89'
Замена
Д. Басси
️️️️
А. Пеллегрино
89'
86'
Замена
О. Энерсен
️️️️
Х. Стеневик
Замена
М. Конрадсен
️️️️
А. Серенсен
85'
Замена
С. Фет
️️️️
Т. Гулликсен
77'
Желтая карточка
А. Пеллегрино
72'
66'
Замена
Л. Томассон
️️️️
Т. Грегор
66'
Замена
М. Менерт
️️️️
Э. Мелькерсен
ГОЛ! 2:0!
У. Салтнес
Пас отдал
О. Бьортуфт
60'
53'
Желтая карточка
Л. Вильсвик
ГОЛ! 1:0!
Т. Гулликсен
Пас отдал
А. Пеллегрино
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
2
Логи Томассон
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
2-1-4-2-1
12
Хайкин
3
Серенсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
14
Салтнес
11
Гренбек
18
Мое
90
Пеллегрино
8
Гулликсен
29
Мумбанья
3-2-2-2-1
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
27
Даль
5
Сермо
4
Грегор
20
Дансо
10
Штенгель
18
Стеневик
23
Андерсен
9
Мелькерсен
3
Серенсен
8
Конрадсен
8
Конрадсен
3
Серенсен
8
Гулликсен
19
Фет
19
Фет
8
Гулликсен
90
Пеллегрино
22
Басси
22
Басси
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
9
Капскармо
9
Капскармо
29
Мумбанья
4
Грегор
2
Томассон
2
Томассон
4
Грегор
18
Стеневик
14
Энерсен
14
Энерсен
18
Стеневик
9
Мелькерсен
77
Менерт
77
Менерт
9
Мелькерсен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Стремсгодсет
44
Магнус Брендбо
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
Главный тренер
Йорген Иснес
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Йорген Иснес
Статистика матча Буде-Глимт - Стремсгодсет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
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Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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