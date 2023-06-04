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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Хаугесунд
Стремсгодсет - Хаугесунд: обзор матча 04 июня 2023
Стремсгодсет
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
1 : 2
Завершен
Хаугесунд
71'
Л. Вильсвик
17'
П. Теркильдсен
75'
С. Ибрахим Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Хаугесунд
90'
Замена
V. Solheim
️️️️
О. Крузнелл
Замена
J. Ekeland
️️️️
А. Лейфссон
82'
Замена
К. Красники
️️️️
Г. Штенгель
82'
Замена
М. Фарджи
️️️️
Д. Ипалибо
77'
75'
ГОЛ! 1:2!
С. Ибрахим Диарра
Пас отдал
Б. Нжие
73'
Желтая карточка
К. Кригард
ГОЛ! 1:1!
Л. Вильсвик
71'
61'
Замена
Б. Лейте
️️️️
М. Кристенсен
Замена
О. Энерсен
️️️️
Т. Грегор
46'
Желтая карточка
Г. Вальсвик
33'
21'
Желтая карточка
Б. Нжие
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Теркильдсен
Пас отдал
М. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
4
Томас Грегор
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стремсгодсет
11
Jostein Ekeland
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Михра
27
Даль
19
Лейфссон
26
Вильсвик
71
Вальсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Гулликсен
77
Менерт
14
Брюнес
4
Грегор
3-1-4-1-1
1
Селвик
21
5
22
Крузнелл
18
Кригард
4
Паязити
26
Кристенсен
2
Теркильдсен
27
Санде
10
Нжие
29
Диарра
19
Лейфссон
11
11
19
Лейфссон
18
Ипалибо
21
Фарджи
21
Фарджи
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Красники
8
Красники
10
Штенгель
4
Грегор
14
Энерсен
14
Энерсен
4
Грегор
22
Крузнелл
18
18
22
Крузнелл
26
Кристенсен
16
Лейте
16
Лейте
26
Кристенсен
Остались в запасе
Стремсгодсет
Хаугесунд
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Стремсгодсет - Хаугесунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
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Стремсгодсет
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