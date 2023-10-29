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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Викинг
Стремсгодсет - Викинг: обзор матча 29 октября 2023
Стремсгодсет
29.10.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
1 : 0
Завершен
Викинг
29'
Э. Мелькерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Викинг
Замена
Т. Грегор
️️️️
Л. Томассон
90'
+3
Замена
О. Энерсен
️️️️
М. Менерт
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
S. Adegbenro
Желтая карточка
Г. Штенгель
87'
Желтая карточка
К. Красники
78'
75'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
Л. Салвесен
72'
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
Замена
Х. Стеневик
️️️️
Э. Мелькерсен
70'
46'
Замена
С. Лангас
️️️️
Д. Брекало
46'
Замена
С. Свендсен
️️️️
Х. Танген
46'
Замена
Д. Белл
️️️️
П. Язбек
Желтая карточка
Э. Мелькерсен
43'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мелькерсен
Пас отдал
Л. Вильсвик
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
(К)
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
77
Маркус Менерт
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Патрик Язбек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
(К)
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
6
Сондре Лангас
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
4-3-2-1
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
5
Сермо
10
Штенгель
8
Красники
2
Томассон
23
Андерсен
77
Менерт
9
Мелькерсен
4-3-1-2
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
44
Диоп
4
Брекало
20
Паттинама
8
Язбек
7
Сольбаккен
10
Трипич
27
Танген
8
Аукленд
15
Салвесен
2
Томассон
4
Грегор
4
Грегор
2
Томассон
77
Менерт
14
Энерсен
14
Энерсен
77
Менерт
9
Мелькерсен
18
Стеневик
18
Стеневик
9
Мелькерсен
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
8
Язбек
8
Белл
8
Белл
8
Язбек
4
Брекало
6
Лангас
6
Лангас
4
Брекало
27
Танген
7
Свендсен
7
Свендсен
27
Танген
15
Салвесен
24
24
15
Салвесен
Остались в запасе
Стремсгодсет
Викинг
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Йорген Иснес
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
Главный тренер
Йорген Иснес
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Стремсгодсет - Викинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Главный судья:
Steinar Hauge, Norway
Стадион:
Marienlyst Stadion, Drammen
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