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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Стремсгодсет
Мольде - Стремсгодсет: обзор матча 13 мая 2023
Мольде
13.05.2023, суббота, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
3 : 2
Завершен
Стремсгодсет
37'
М. Линнес
67'
С. Маннсверк
77'
Э. Брейвик
61'
М. Менерт
90+6'
Й. Брюнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Стремсгодсет
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Й. Брюнес
Замена
М. Бьорнбак
️️️️
Б. Хансен
89'
Замена
Э. Китолано
️️️️
К. Эриксен
88'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
83'
82'
Замена
К. Красники
️️️️
Т. Гулликсен
ГОЛ! 3:1!
Э. Брейвик
77'
ГОЛ! 2:1!
С. Маннсверк
Пас отдал
Э. Брейвик
67'
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Менерт
Пас отдал
Й. Брюнес
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Эйкрем
60'
57'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
Т. Грегор
57'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
J. Ekeland
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
М. Гредем
46'
39'
Желтая карточка
Т. Гулликсен
ГОЛ! 1:0!
М. Линнес
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
11
Jostein Ekeland
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
77
Маркус Менерт
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3-2-2-3
28
Карлстрем
16
Хансен
45
Хагельскьер
19
Хауган
8
Левик
25
Линнес
10
Брейвик
20
Маннсверк
28
Гредем
23
Эйкрем
16
Эриксен
3-1-2-4
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
18
Ипалибо
11
10
Штенгель
3
Ханссен
4
Грегор
77
Менерт
8
Гулликсен
16
Хансен
15
Бьорнбак
15
Бьорнбак
16
Хансен
16
Эриксен
17
Китолано
17
Китолано
16
Эриксен
28
Гредем
15
Кааса
15
Кааса
28
Гредем
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
23
Эйкрем
14
Бериша
14
Бериша
23
Эйкрем
8
Гулликсен
8
Красники
8
Красники
8
Гулликсен
4
Грегор
18
Стеневик
18
Стеневик
4
Грегор
11
14
Брюнес
14
Брюнес
11
Остались в запасе
Мольде
Стремсгодсет
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Остались в запасе
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Мольде - Стремсгодсет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
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