Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Тромсе
Стремсгодсет - Тромсе: обзор матча 30 апреля 2023
Стремсгодсет
30.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
0 : 1
Завершен
Тромсе
72'
Я. Пейнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Тромсе
89'
Желтая карточка
М. Коскела
87'
Замена
T. Hafstad
️️️️
В. Эрлиен
87'
Замена
М. Коскела
️️️️
С. Опсал
Замена
К. Красники
️️️️
J. Ekeland
86'
74'
Замена
A. Jenssen
️️️️
F. Winther
72'
ГОЛ! 0:1!
Я. Пейнтсил
Пас отдал
Н. Вестерлунд
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Д. Ипалибо
68'
68'
Замена
Я. Пейнтсил
️️️️
Р. Норхейм
Замена
С. Ханссен
️️️️
А. Лейфссон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
11
Jostein Ekeland
ЦП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
77
Маркус Менерт
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
26
Яв Пейнтсил
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
4-1-2-3
16
Михра
19
Лейфссон
27
Даль
26
Вильсвик
71
Вальсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
11
77
Менерт
14
Энерсен
8
Гулликсен
3-3-4
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
11
Антонсен
5
Опсал
11
Йенссен
25
Нильсен
23
Норхейм
6
23
Вестерлунд
15
Эрлиен
11
8
Красники
8
Красники
11
18
Ипалибо
14
Брюнес
14
Брюнес
18
Ипалибо
19
Лейфссон
3
Ханссен
3
Ханссен
19
Лейфссон
5
Опсал
33
Коскела
33
Коскела
5
Опсал
6
5
5
6
23
Норхейм
26
Пейнтсил
26
Пейнтсил
23
Норхейм
15
Эрлиен
21
21
15
Эрлиен
Остались в запасе
Стремсгодсет
Тромсе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Остались в запасе
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Стремсгодсет - Тромсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
Новости команд
Все
Стремсгодсет
Тромсе
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+