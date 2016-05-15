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Жуниор Симао
Статистика
Жуниор Симао - статистика
Завершил карьеру
23 июля 1988 (38), Инхака
#23 | Полузащитник
178 см | 76 кг
Мозамбик
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
30
1
0
9
2
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2 : 1
08.05.2016
Атлетико
64' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3 : 1
02.05.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
5 : 1
21.04.2016
Леванте
1' - 90'
84'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 1
15.04.2016
Эспаньол
73' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 0
09.04.2016
Леванте
1' - 85'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2 : 1
19.03.2016
Леванте
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1 : 0
13.03.2016
Валенсия
1' - 74'
61'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
06.03.2016
Леванте
75' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 3
02.03.2016
Реал
1' - 68'
42'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
3 : 0
28.02.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
3 : 0
19.02.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2 : 0
14.02.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
0 : 2
07.02.2016
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3 : 1
31.01.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
3 : 2
25.01.2016
Лас-Пальмас
65' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
4 : 3
16.01.2016
Леванте
1' - 66'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2016
Райо Вальекано
1' - 45'
37'
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0 : 1
30.12.2015
Малага
1' - 90'
21'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
2 : 0
20.12.2015
Леванте
1' - 69'
39'
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
1 : 2
12.12.2015
Гранада
1' - 90'
66'
59'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 1
07.12.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 1
27.11.2015
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
0 : 3
22.11.2015
Леванте
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 1
07.11.2015
Депортиво
1' - 90'
82'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3 : 0
31.10.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 4
25.10.2015
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Реал
3 : 0
17.10.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1 : 0
04.10.2015
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3 : 0
27.09.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 2
23.08.2015
Сельта
1' - 5'
5'
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