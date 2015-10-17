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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 17 октября 2015
Реал
17.10.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
27'
Марсело
30'
К. Роналду
81'
Хесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леванте
ГОЛ! 3:0!
Хесе
Пас отдал
Л. Васкес
81'
Замена
М. Льоренте
️️️️
М. Ковачич
77'
75'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Дейверсон
Замена
Хесе
️️️️
Иско
69'
62'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Х. Мари
58'
Желтая карточка
Х. Мари
53'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Р. Марти
48'
Желтая карточка
Дейверсон
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
46'
Желтая карточка
М. Ковачич
45'
38'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Т. Кроос
30'
ГОЛ! 1:0!
Марсело
Пас отдал
К. Роналду
27'
13'
Желтая карточка
З. Феддаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Леванте
23
Рубен
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал
1
Кико Касилья
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
12
Марсело
6
Начо
19
Варан
13
Данило
5
Каземиро
8
Кроос
8
Ковачич
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
3-1-2-4
23
Рубен
12
Хуанфран
3
Феддаль
3
Гарсия
6
Хосе Мари
6
Камараса
23
Симао
25
Моралес
9
Марти
16
Дейверсон
11
Касадесус
8
Ковачич
14
Льоренте
14
Льоренте
8
Ковачич
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
16
Дейверсон
14
Гарсия
14
Гарсия
16
Дейверсон
6
Хосе Мари
8
Лерма
8
Лерма
6
Хосе Мари
9
Марти
9
Гилас
9
Гилас
9
Марти
Остались в запасе
Реал
Леванте
1
Кико Касилья
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Реал - Леванте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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