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Дженнаро Дельвеккио
Статистика
Дженнаро Дельвеккио - статистика
Завершил карьеру
25 марта 1978 (48), Барлетта
#82 | Полузащитник
191 см | 86 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
16
0
0
8
0
Катания
13
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0 : 1
05.05.2012
Фиорентина
1' - 63'
37'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1 : 1
02.05.2012
Лечче
1' - 90'
82'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1 : 2
29.04.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0 : 2
25.04.2012
Наполи
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 1
22.04.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1 : 2
11.04.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4 : 2
07.04.2012
Рома
1' - 90'
48'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2012
Чезена
1' - 57'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0 : 0
25.03.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 1
18.03.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 2
04.03.2012
Дженоа
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
26.02.2012
Лечче
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4 : 1
19.02.2012
Сиена
90' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0 : 0
12.02.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1 : 1
08.02.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
0 : 0
05.02.2012
Болонья
1' - 90'
20'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 1
01.02.2012
Лечче
1' - 55'
34'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1 : 1
28.01.2012
Парма
65' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2 : 1
22.01.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
2 : 0
18.12.2011
Палермо
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
1 : 1
11.12.2011
Катания
1' - 90'
35'
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
0 : 1
04.12.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0 : 1
26.11.2011
Катания
1' - 56'
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
1 : 2
20.11.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
4 : 0
06.11.2011
Катания
79' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
2 : 1
29.10.2011
Наполи
78' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1 : 1
26.10.2011
Катания
1' - 64'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
22.10.2011
Катания
1' - 90'
43'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
2 : 1
15.10.2011
Интер
70' - 90'
79'
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3 : 3
02.10.2011
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
1 : 1
25.09.2011
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
3 : 0
21.09.2011
Катания
45' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Катания
1 : 0
18.09.2011
Чезена
38' - 90'
77'
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