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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Ювентус
Катания - Ювентус: обзор матча 25 сентября 2011
Катания
25.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
19'
Г. Бергессио
48'
М. Красич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Ювентус
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
К. Маркизио
Замена
Д. Суасо
️️️️
Г. Бергессио
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
А. Матри
Замена
П. Ледесма
️️️️
С. Альмирон
Желтая карточка
Ч. Капуано
Желтая карточка
С. Альмирон
ГОЛ! 1:1!
М. Красич
Замена
С. Пепе
️️️️
Э. Элиа
Замена
Д. Марчезе
️️️️
П. Альварес
Травма
П. Альварес
Желтая карточка
Д. Кьеллини
ГОЛ! 1:0!
Г. Бергессио
Пас отдал
А. Гомес
19'
13'
Желтая карточка
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
(К)
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
7
Давид Ландзафаме
РФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
17
Милош Красич
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
33
Капуано
55
Беллуски
2
Сполли
22
Альварес
82
Дельвеккио
10
Лоди
4
Альмирон
10
Гомес
18
Бергессио
7
Ландзафаме
4-2-3-1
1
Буффон
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
15
Барцальи
6
Гроссо
21
Пирло
10
Маркизио
17
Красич
23
Видаль
11
Элиа
21
Матри
22
Альварес
15
Марчезе
15
Марчезе
22
Альварес
4
Альмирон
17
Ледесма
17
Ледесма
4
Альмирон
18
Бергессио
9
Суасо
9
Суасо
18
Бергессио
11
Элиа
3
Пепе
3
Пепе
11
Элиа
21
Матри
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
21
Матри
10
Маркизио
27
Квальярелла
27
Квальярелла
10
Маркизио
Остались в запасе
Катания
Ювентус
30
Андреа Кампаньоло
ВР
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Катания - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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