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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Кальяри
Катания - Кальяри: обзор матча 04 декабря 2011
Катания
04.12.2011, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
64'
С. Ибарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Кальяри
Замена
Р. Сампайо
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Ф. Лоди
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
П. Баррьентос
Замена
М. Лопес
️️️️
С. Альмирон
ГОЛ! 0:1!
С. Ибарбо
Пас отдал
Д. Конти
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Х. Ларривей
Замена
П. Баррьентос
️️️️
П. Альварес
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Г. Перицо
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
М. Бьяджианти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
26
Паоло Даметто
ЦЗ
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
35
Руи Сампайо
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
3-2-3-2
21
Андухар
55
Беллуски
6
Легротталье
2
Сполли
15
Марчезе
22
Альварес
10
Лоди
4
Альмирон
27
Бьяджианти
18
Бергессио
10
Гомес
3-2-2-1-2
22
Агацци
24
Писано
2
Канини
15
Ариаудо
24
Перицо
33
Агостини
5
Конти
8
Экдаль
7
Коссу
11
Ларривей
8
Ибарбо
22
Альварес
28
Баррьентос
28
Баррьентос
22
Альварес
27
Бьяджианти
18
Скьякка
18
Скьякка
27
Бьяджианти
4
Альмирон
11
Лопес
11
Лопес
4
Альмирон
24
Перицо
8
Бьондини
8
Бьондини
24
Перицо
7
Коссу
35
Сампайо
35
Сампайо
7
Коссу
11
Ларривей
19
Рибейро
19
Рибейро
11
Ларривей
Остались в запасе
Катания
Кальяри
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
26
Паоло Даметто
ЦЗ
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Остались в запасе
10
Пабло Кеппелини
АП
26
Паоло Даметто
ЦЗ
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Катания - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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