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Сергей Рыжиков
Новости
Сергей Рыжиков - новости
Завершил карьеру
19 сентября 1980 (46), Шебекино
#1 | Вратарь
192 см | 92 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Рыжиков покинул тренерский штаб «Ахмата»
2022.09.19 14:40
1
Рыжиков шокирован уходом Талалаева из «Ахмата»: «Никто не ожидал»
2022.09.14 13:47
Талалаев назвал функции Рыжикова в тренерском штабе «Ахмата»
2022.06.16 23:00
2
«Искали человека, выигравшего в России все». Талалаев – о Рыжикове в «Ахмате»
2022.06.15 08:43
5
Экс-тренер «Красавы» Рыжиков вошел в штаб Талалаева в «Ахмате»
2022.06.14 11:34
2
Рыжиков: «Месси всем вратарям, которым забивал, прислал пиво, а мне – сок»
2022.06.11 19:12
3
«Рубин» увеличил зарплату в пять раз». Рыжиков рассказал о срыве трансфера в «Спартак»
2022.06.11 17:28
Рыжиков рассказал о конфликте с Бердыевым и Кафановым
2022.06.11 14:52
2
Рыжиков: «Победу над «Барселоной» отмечали в номере Семака с вином»
2022.06.11 13:38
Рыжиков: «Наверное, заработал за карьеру 10 миллионов евро, но на моем счете их нет»
2022.06.11 11:47
«Черчесов – эталон». Рыжиков – о тренерской карьере
2022.06.11 11:19
«Правильно, что Слуцкого оставили». Рыжиков – о вылете «Рубина»
2022.06.11 10:42
1
Рыжиков: «Должен ли Слуцкий покинуть «Рубин»? Не думаю, что все дело в нем»
2022.04.01 23:22
Рыжиков: «Захарян вернется в список не 11-м, а первым»
2022.03.23 12:54
3
Видео
Рыжиков-младший приступил к тренировкам с основой «Рубина»
2021.11.12 20:54
3
Кафанов: «Спартак» Карпина хотел купить Рыжикова у «Рубина» за 10 миллионов»
2021.10.05 08:59
4
Тикнизян – третий россиянин, заработавший пенальти и удаление в одном еврокубковом матче
2021.09.17 00:29
2
Фото
Рыжиков – об уходе из «Красавы»: «Уволился сам. Не пью алкоголь уже 2,5 года»
2021.06.09 09:30
8
Рыжиков ушел из «Красавы». Савин сказал, что он нарушал режим
2021.06.08 18:56
5
Рыжиков: «Условия в «Красаве» на порядок выше, чем у многих клубов ПФЛ»
2021.05.21 12:29
2
Видео
Официально: Рыжиков – главный тренер «Красавы»
2021.04.07 19:33
5
Рыжиков прибыл в расположение «Рубина» на стажировку к Слуцкому
2021.04.06 15:17
2
Рыжиков станет главным тренером клуба «Красава» блогера Савина
2021.03.25 16:50
3
Рыжиков: «Губернатор Тамбовской области обещал встретиться с игроками после выборов в сентябре. Вот до сих пор встречаемся»
2021.03.24 19:14
4
Рыжиков после завершения карьеры возглавит команду из ПФЛ
2021.03.19 14:40
1
Рыжиков – об уходе из «Тамбова»: «Устал от лжи. В январе получил 22 тысячи рублей за пять месяцев»
2021.03.15 22:53
8
«Рубин» пригласит Рыжикова на работу в клуб
2021.03.10 18:58
3
Агент Рыжикова: «Никаких переговоров с «Актобе» не было»
2021.03.09 20:56
1
Гендиректор «Тамбова»: «Обязательства перед Рыжиковым будут выполнены. Не сегодня, так завтра»
2021.03.09 19:32
2
Агент Рыжикова: «Сергей не ушел из «Тамбова», а приостановил работу пока клуб не выполнит обязательства»
2021.03.09 18:58
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