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    Рыжиков: «Губернатор Тамбовской области обещал встретиться с игроками после выборов в сентябре. Вот до сих пор встречаемся»

    Бывший вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков уличил губернатора Тамбовской области Александра Никитина в несдержанном обещании. Он говорил футболистам, что встретится с ними и увеличит финансирование клуба.

    «В «Тамбов» меня погнало желание играть в футбол. Но иногда желания не на много хватает, как в этом случае – на семь месяцев. Ушeл из «Тамбова», потому что терпение лопнуло. Кормили завтраками – сидит напротив тебя человек уполномоченный, Павел Борисович Худяков, который говорит, что завтра будут деньги, а их нет. Было собрание перед матчем с «Ротором». Мы играли в пятницу, а он сказал, что в четверг будут деньги. До сих пор ждeм.

    После «Ротора» сказал то же самое. И это уже переполнило чашу терпения, и я не мог это дальше выносить. «Тамбов» отнимает время, здоровье, детей. Ради чего? Тебя полтора часа на поле валтузят все, кому не попадя. Но команда сыгрывается. Буду верить в пацанов до конца.

    Ложь – хуже всего. Лучше сказать, что денег нет, чем давать надежду. Сразу ли покинул чат команды? Да, я отправил в чат прощальное голосовое сообщение и удалился.

    В первом туре с «Локомотивом» очень сложно было – очень много новых ребят. Они приехали в 8 часов вечера, в 8.30 у нас теория, и на следующий день мы играем. Я, конечно, не кричал «Эй, ты там!», но путал. Пришлось по кличкам звать, хотя я их не люблю.

    Я убедился, что без сборов (без физической и ментальной подготовки) очень тяжело. Перед тем, как некоторые ребята отказались играть. Мы пришли на встречу с губернатором, и он обещал на 20% увеличить бюджет. В прессе говорилось, что бюджет 600 миллионов, значит, должен был стать 750 миллионов. Сказал: «Ребята, мы с вами. У меня в сентябре выборы. После сентября встретимся». Вот до сих пор встречаемся. И четыре человека, которые с того времени остались, играют без премиальных с 1 января 2020 года. Я оказался на их месте», – сказал Рыжиков на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    • В текущем сезоне голкипер пропустил в «Тамбове» 35 голов в 21 матче.
    • «Тамбов» идет в РПЛ последним.
    • Рыжиков может вернуться в «Рубин».

    Рыжиков – об уходе из «Тамбова»: «Устал от лжи. В январе получил 22 тысячи рублей за пять месяцев»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3623

      mopecekca 14 минут назад

      единоросс, наверное

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      Рейтинг: +21409

      Боцман59rus 41 минуту назад

      Губернатор молодец , послал вас халявщиков

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