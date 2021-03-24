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  • Рыжиков: «Губернатор Тамбовской области обещал встретиться с игроками после выборов в сентябре. Вот до сих пор встречаемся»

Рыжиков: «Губернатор Тамбовской области обещал встретиться с игроками после выборов в сентябре. Вот до сих пор встречаемся»

24 марта 2021, 19:14
4

Бывший вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков уличил губернатора Тамбовской области Александра Никитина в несдержанном обещании. Он говорил футболистам, что встретится с ними и увеличит финансирование клуба.

«В «Тамбов» меня погнало желание играть в футбол. Но иногда желания не на много хватает, как в этом случае – на семь месяцев. Ушeл из «Тамбова», потому что терпение лопнуло. Кормили завтраками – сидит напротив тебя человек уполномоченный, Павел Борисович Худяков, который говорит, что завтра будут деньги, а их нет. Было собрание перед матчем с «Ротором». Мы играли в пятницу, а он сказал, что в четверг будут деньги. До сих пор ждeм.

После «Ротора» сказал то же самое. И это уже переполнило чашу терпения, и я не мог это дальше выносить. «Тамбов» отнимает время, здоровье, детей. Ради чего? Тебя полтора часа на поле валтузят все, кому не попадя. Но команда сыгрывается. Буду верить в пацанов до конца.

Ложь – хуже всего. Лучше сказать, что денег нет, чем давать надежду. Сразу ли покинул чат команды? Да, я отправил в чат прощальное голосовое сообщение и удалился.

В первом туре с «Локомотивом» очень сложно было – очень много новых ребят. Они приехали в 8 часов вечера, в 8.30 у нас теория, и на следующий день мы играем. Я, конечно, не кричал «Эй, ты там!», но путал. Пришлось по кличкам звать, хотя я их не люблю.

Я убедился, что без сборов (без физической и ментальной подготовки) очень тяжело. Перед тем, как некоторые ребята отказались играть. Мы пришли на встречу с губернатором, и он обещал на 20% увеличить бюджет. В прессе говорилось, что бюджет 600 миллионов, значит, должен был стать 750 миллионов. Сказал: «Ребята, мы с вами. У меня в сентябре выборы. После сентября встретимся». Вот до сих пор встречаемся. И четыре человека, которые с того времени остались, играют без премиальных с 1 января 2020 года. Я оказался на их месте», – сказал Рыжиков на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • В текущем сезоне голкипер пропустил в «Тамбове» 35 голов в 21 матче.
  • «Тамбов» идет в РПЛ последним.
  • Рыжиков может вернуться в «Рубин».

Рыжиков – об уходе из «Тамбова»: «Устал от лжи. В январе получил 22 тысячи рублей за пять месяцев»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Рыжиков Сергей
Комментарии (4)
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Боцман59rus
1616603111
Губернатор молодец , послал вас халявщиков
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Hektor 84
1616606305
Та что вы все на губернатора валите? Он что виноват что ваше руководство воры и хапуги? Ему просто надоело деньги на ветер выбрасывать, вот он и послал вас дармоедов всех нах! Откуда долги образовались? Вот и спрашивайте с Худякова и его банды.
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вальтер79
1616621258
губернатор слился у него совещание))
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zigbert
1616673980
Губернаторы всегда готовы наобещать, особенно перед выборами.
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