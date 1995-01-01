Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    «Рубин» пригласит Рыжикова на работу в клуб

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что предложит работу в клубе Сергею Рыжикову, если он закончит карьеру.

    «Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идeт к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», – приводит слова Сайманова «Чемпионат».

    • Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова» и возможном завершении карьеры.
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20334

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Это доброе намерение, Сергей заслужил.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83536
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru