«Рубин» пригласит Рыжикова на работу в клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что предложит работу в клубе Сергею Рыжикову, если он закончит карьеру.

«Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идeт к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», – приводит слова Сайманова «Чемпионат».