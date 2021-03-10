«Рубин» пригласит Рыжикова на работу в клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что предложит работу в клубе Сергею Рыжикову, если он закончит карьеру.
«Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идeт к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», – приводит слова Сайманова «Чемпионат».
- Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова» и возможном завершении карьеры.
- В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета.
Источник: «Чемпионат»