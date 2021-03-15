Рыжиков – об уходе из «Тамбова»: «Устал от лжи. В январе получил 22 тысячи рублей за пять месяцев»

Бывший вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков объяснил уход из клуба. Его не устроили задержки по зарплате.

«Почему ушел? Всe банально и просто – устал от лжи, решил больше это не терпеть и уйти. Формально было так: я написал извещение в клуб, что временно приостанавливаю (работу) по статье 142 ТК РФ о невыплате зарплаты двух и более месяцев.

Слежу ли сейчас за «Тамбовом»? Я на связи с тренером вратарей, вроде в понедельник должны быть перечисления, но моя карточка уже «заржавела». Последнее перечисление? В конце января я получил 22 тысячи рублей за пять месяцев.

Ради чего играет «Тамбов»? Ну, ребята там неплохие собрались, и главный тренер сможет собрать из них команду, правда, к какому туру? Но я болею за них и желаю им удачи.

Завершение карьеры? Наверное, нужно сначала утрясти юридические моменты с клубом, но спустя четыре месяца уже тяжело будет вернуться в карьеру футболиста.

Прощальный матч? Я об этом не думал, это излишне. Я не очень их люблю. Не такая уж я и звезда. Есть ли горечь от того, что я так заканчиваю карьеру? Ну, если честно, я не думал, что «Тамбов» будет моей последней командой, но так получилось. Столкнулся с реалиями российского футбола. Самара и Тамбов мне показали, где проблемы в российском футболе. Надеюсь, я буду решать эти проблемы в будущем», – сказал Рыжиков.