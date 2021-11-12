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  • Рыжиков-младший приступил к тренировкам с основой «Рубина»

Рыжиков-младший приступил к тренировкам с основой «Рубина»

12 ноября 2021, 20:54
3

Вратарь Сергей Рыжиков начал тренироваться с первой командой «Рубина». Он сын бывшего голкипера казанцев Сергея Рыжикова.

«Когда-то на этом месте в раздевалке сидел Сергей Рыжиков, а сегодня его занял Сергей Рыжиков–младший, который провeл свою первую тренировку с основной командой», – сообщил «Рубин».

  • Рыжиков-младший завершил карьеру весной.
  • С «Рубином» он дважды брал РПЛ.
  • Сейчас команда идет в таблице на 8-м месте.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (3)
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zigbert
1636810729
Удачи ему в карьере! Пусть равняется по достижениям на своего отца.
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Sancho010365
1636827759
Рыжикова Сергея старшего помню только в здоровом плане. Классный и стабильный вратарь был у Рубина! И сейчас стараюсь за Рубин болеть. Всегда радуюсь за российскую молодёжь. Удачи младшему Рыжикову!
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Pani BIN
1636829977
Казани стабильности не хватает, команда то добротная. Успеха пожелаю Рыжикову младшему.
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