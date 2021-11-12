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    Рыжиков-младший приступил к тренировкам с основой «Рубина»

    Вратарь Сергей Рыжиков начал тренироваться с первой командой «Рубина». Он сын бывшего голкипера казанцев Сергея Рыжикова.

    «Когда-то на этом месте в раздевалке сидел Сергей Рыжиков, а сегодня его занял Сергей Рыжиков–младший, который провeл свою первую тренировку с основной командой», – сообщил «Рубин».

    • Рыжиков-младший завершил карьеру весной.
    • С «Рубином» он дважды брал РПЛ.
    • Сейчас команда идет в таблице на 8-м месте.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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