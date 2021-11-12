Рыжиков-младший приступил к тренировкам с основой «Рубина»

Вратарь Сергей Рыжиков начал тренироваться с первой командой «Рубина». Он сын бывшего голкипера казанцев Сергея Рыжикова.

«Когда-то на этом месте в раздевалке сидел Сергей Рыжиков, а сегодня его занял Сергей Рыжиков–младший, который провeл свою первую тренировку с основной командой», – сообщил «Рубин».

Рыжиков-младший завершил карьеру весной.

С «Рубином» он дважды брал РПЛ.

Сейчас команда идет в таблице на 8-м месте.