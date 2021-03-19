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Рыжиков после завершения карьеры возглавит команду из ПФЛ

19 марта 2021, 14:40
1

Алексей Сафонов, агент бывшего вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о планах на будущее своего клиента.

– Есть предложение стать главным тренером и есть договоренность с клубом.

– Значит, он сейчас завершает карьеру и сразу становится главным тренером?

– Думаю, так и будет.

– Что это за клуб?

– У нас есть определенная договоренность. Люди попросили не афишировать команду.

– Хорошо. Какая это лига – РПЛ, ФНЛ или ПФЛ?

– Как он может стартовать сразу в РПЛ? Начнет со второй лиги, наберется опыта, почувствует кровь. Примерно после 15 апреля можно будет сказать больше.

– Когда Сергей может разорвать контракт с «Тамбовом»?

– Теоретически он может и сейчас это сделать. Если больше трех месяцев не платят зарплату, это возможно.

– Почему тогда больше можно будет сказать только в апреле?

– Чемпионат во второй лиге закончится в середине июня. Ему надо будет собрать команду и посмотреть, кто и что из себя представляет.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. ПФЛ. Группа 1 Россия. Премьер-лига Рыжиков Сергей
Комментарии (1)
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FaTeK1945ru
1616159214
...выходит,что Рыжиков отклонил предложение Сайманова ( Рубин Казань) занять какой либо пост???
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