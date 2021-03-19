Рыжиков после завершения карьеры возглавит команду из ПФЛ

Алексей Сафонов, агент бывшего вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о планах на будущее своего клиента.
– Есть предложение стать главным тренером и есть договоренность с клубом.
– Значит, он сейчас завершает карьеру и сразу становится главным тренером?
– Думаю, так и будет.
– Что это за клуб?
– У нас есть определенная договоренность. Люди попросили не афишировать команду.
– Хорошо. Какая это лига – РПЛ, ФНЛ или ПФЛ?
– Как он может стартовать сразу в РПЛ? Начнет со второй лиги, наберется опыта, почувствует кровь. Примерно после 15 апреля можно будет сказать больше.
– Когда Сергей может разорвать контракт с «Тамбовом»?
– Теоретически он может и сейчас это сделать. Если больше трех месяцев не платят зарплату, это возможно.
– Почему тогда больше можно будет сказать только в апреле?
– Чемпионат во второй лиге закончится в середине июня. Ему надо будет собрать команду и посмотреть, кто и что из себя представляет.
- Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова» 9 марта.
- Ранее сообщалось, что он может получить должность в «Рубине».