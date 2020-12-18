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    Рыжиков после завершения карьеры возглавит команду из ПФЛ

    Алексей Сафонов, агент бывшего вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о планах на будущее своего клиента.

    – Есть предложение стать главным тренером и есть договоренность с клубом.

    – Значит, он сейчас завершает карьеру и сразу становится главным тренером?

    – Думаю, так и будет.

    – Что это за клуб?

    – У нас есть определенная договоренность. Люди попросили не афишировать команду.

    – Хорошо. Какая это лига – РПЛ, ФНЛ или ПФЛ?

    – Как он может стартовать сразу в РПЛ? Начнет со второй лиги, наберется опыта, почувствует кровь. Примерно после 15 апреля можно будет сказать больше.

    – Когда Сергей может разорвать контракт с «Тамбовом»?

    – Теоретически он может и сейчас это сделать. Если больше трех месяцев не платят зарплату, это возможно.

    – Почему тогда больше можно будет сказать только в апреле?

    – Чемпионат во второй лиге закончится в середине июня. Ему надо будет собрать команду и посмотреть, кто и что из себя представляет.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...выходит,что Рыжиков отклонил предложение Сайманова ( Рубин Казань) занять какой либо пост???

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