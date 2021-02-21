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Сергей Рыжиков
Статистика
Сергей Рыжиков - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1980 (46), Шебекино
#1 | Вратарь
192 см | 92 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Marbella Cup 2012
Лига Европы 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Суперкубок России 2012
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
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Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок России 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок России 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Кубок РЖД 2007
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тамбов
1
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Локомотив
3 : 0
21.02.2021
Тамбов
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо Бр
0 : 2
21.10.2020
Тамбов
Был в запасе
Россия. Кубок, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 2
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Тамбов
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