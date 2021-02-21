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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Тамбов
Локомотив - Тамбов: обзор матча 21 февраля 2021
Локомотив
21.02.2021, воскресенье, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Тамбов
27'
Пабло
58'
Ф. Камано
82'
Г. Крыховяк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Тамбов
Замена
М. Агеев
️️️️
Р. Жемалетдинов
87'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Крыховяк
82'
76'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
В. Карапузов
Замена
Д. Куликов
️️️️
Ф. Камано
73'
Замена
Эдер
️️️️
В. Лисакович
73'
73'
Замена
Д. Меренчуков
️️️️
Р. Минаев
62'
Замена
Е. Чабанов
️️️️
Т. Аванесян
62'
Замена
К. Климов
️️️️
С. Алиев
ГОЛ! 2:0!
Ф. Камано
Пас отдал
Д. Рыбчинский
58'
Замена
Н. Иосифов
️️️️
В. Игнатьев
38'
Травма
В. Игнатьев
35'
ГОЛ! 1:0!
Пабло
Пас отдал
М. Рыбус
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
59
Тигран Аванесян
ЛАЗ
17
Зураб Гигашвили
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
77
Роман Минаев
ОП
26
Фарход Васиев
ЦП
29
Виталий Шахов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
24
Эдер
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
10
Евгений Чабанов
ЛВ
6
Анван Лоуренс
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
10
Дмитрий Меренчуков
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
23
Пабло
14
Чорлука
20
Игнатьев
20
Крыховяк
16
Мухин
40
Камано
10
Жемалетдинов
20
Рыбчинский
99
Лисакович
3-2-3-1-1
1
Рыжиков
17
Гигашвили
34
Дроздов
71
Денисов
77
Минаев
59
Аванесян
26
Васиев
29
Шахов
18
Кабахидзе
17
Карапузов
9
Алиев
40
Камано
25
Куликов
25
Куликов
40
Камано
99
Лисакович
24
Эдер
24
Эдер
99
Лисакович
10
Жемалетдинов
13
Агеев
13
Агеев
10
Жемалетдинов
20
Игнатьев
20
Иосифов
20
Иосифов
20
Игнатьев
9
Алиев
90
Климов
90
Климов
9
Алиев
17
Карапузов
6
Лоуренс
6
Лоуренс
17
Карапузов
77
Минаев
10
Меренчуков
10
Меренчуков
77
Минаев
59
Аванесян
10
Чабанов
10
Чабанов
59
Аванесян
Остались в запасе
Локомотив
Тамбов
18
Николай Титков
ЦП
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
18
Николай Титков
ЦП
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Локомотив - Тамбов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Сухой AVAR - Валерий Данченко
Резервный судья:
Анастасия Пустовойтова
Инспектор:
Владимир Енютин
Стадион:
РЖД-Арена
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