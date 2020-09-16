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Машук-КМВ - Тамбов
Машук-КМВ - Тамбов: обзор матча 16 сентября 2020
Машук-КМВ
16.09.2020, среда, 16:00
Россия. Кубок, группа 10, 1 тур
1 : 2
Завершен
Тамбов
90+4'
А. Кренделев
22'
Г. Онугха
81'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Машук-КМВ - Тамбов
ГОЛ! 1:2!
А. Кренделев
90'
+4
Замена
А. Ашинов
️️️️
Д. Дулаев
89'
Замена
С. Григорян
️️️️
З. Камболов
86'
Замена
А. Карибов
️️️️
З. Цакоев
85'
84'
Замена
П. Карасев
️️️️
В. Балашов
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Панченко
58'
Замена
К. Панченко
️️️️
Г. Онугха
Замена
С. Цыганов
️️️️
А. Алборов
46'
46'
Замена
В. Обухов
️️️️
А. Карапетян
46'
Замена
Г. Тетрашвили
️️️️
А. Грицаенко
46'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
М. Костюков
22'
ГОЛ! 0:1!
Г. Онугха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
35
Роман Калюжный
ВР
5
Георгий Кабулов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
88
Алан Алборов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
22
Заур Цакоев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Цховребов
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Машук-КМВ
1
Иван Первой
ВР
22
Александр Карибов
ЦП
20
Аслан Ашинов
ЦП
10
Саркисджан Григорян
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
12
Донат Джатиев
ЦФ
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-5-1
35
Калюжный
5
Кабулов
4
Шумахов
88
Алборов
27
Лебедев
11
Камболов
6
Родин
22
Цакоев
33
Кренделев
7
Данилов
84
Дулаев
4-1-3-2
13
Чагров
55
Шляков
27
Грицаенко
30
Таказов
24
Головня
18
Кабахидзе
18
Килин
27
Балашов
77
Костюков
87
Карапетян
7
Онугха
88
Алборов
9
Цыганов
9
Цыганов
88
Алборов
22
Цакоев
22
Карибов
22
Карибов
22
Цакоев
84
Дулаев
20
Ашинов
20
Ашинов
84
Дулаев
11
Камболов
10
Григорян
10
Григорян
11
Камболов
77
Костюков
18
Каплиенко
18
Каплиенко
77
Костюков
27
Балашов
18
Карасев
18
Карасев
27
Балашов
27
Грицаенко
3
Тетрашвили
3
Тетрашвили
27
Грицаенко
7
Онугха
8
Панченко
8
Панченко
7
Онугха
87
Карапетян
13
Обухов
13
Обухов
87
Карапетян
Остались в запасе
Машук-КМВ
Тамбов
12
Донат Джатиев
ЦФ
1
Иван Первой
ВР
Главный тренер
Станислав Цховребов
1
Сергей Рыжиков
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
Остались в запасе
12
Донат Джатиев
ЦФ
1
Иван Первой
ВР
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
Главный тренер
Станислав Цховребов
Статистика матча Машук-КМВ - Тамбов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Стадион:
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