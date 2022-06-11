Рыжиков: «Месси всем вратарям, которым забивал, прислал пиво, а мне – сок»

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков рассказал о подарке от экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Была какая-то акция, и Месси всем вратарям, которым забивал, дарил пиво. Количество бутылок равнялось количеству голов. А мне прислали банку сока. Где фотография Месси и написано: «Ноль». Она у меня стоит до сих пор», – сказал Рыжиков.