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Рыжиков: «Месси всем вратарям, которым забивал, прислал пиво, а мне – сок»

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков рассказал о подарке от экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Была какая-то акция, и Месси всем вратарям, которым забивал, дарил пиво. Количество бутылок равнялось количеству голов. А мне прислали банку сока. Где фотография Месси и написано: «Ноль». Она у меня стоит до сих пор», – сказал Рыжиков.

  • 41-летний Рыжиков наиболее известен по выступлениям за «Рубин», «Крылья Советов» и «Тамбов».
  • В казанском клубе он провел 10 сезонов.
  • Экс-голкипер закончил карьеру в 2021 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:12
Комментарии1
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    Рейтинг: +23171

    JTherry 14 минут назад

    какой Рыжиков экономный, скоро твой сок забродит и в вино превратится...)

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