Рыжиков: «Захарян вернется в список не 11-м, а первым»

Пипец, чо все за этот список зацепились ? Даже Армения за ЗахарЯНА так не переживает, как в России.
Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал исключение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из топ-50 самых талантливых игроков европейского футбола по версии Goal.
«Не думаю, что трансферная стоимость Захаряна теперь снизится.
Конечно, ситуация абсурдная. Думаю, что он вернется в этот список не 11-м, а первым. У него все будет хорошо», – сказал Рыжиков.
- Изначально Goal.com поставил 18-летнего Захаряна на 11-е место в рейтинге игроков, родившихся 1 января 2003 года или позже.
- В обновленном рейтинге на месте Арсена надпись – «No player».