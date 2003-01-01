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Рыжиков: «Захарян вернется в список не 11-м, а первым»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал исключение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из топ-50 самых талантливых игроков европейского футбола по версии Goal.

«Не думаю, что трансферная стоимость Захаряна теперь снизится.

Конечно, ситуация абсурдная. Думаю, что он вернется в этот список не 11-м, а первым. У него все будет хорошо», – сказал Рыжиков.

  • Изначально Goal.com поставил 18-летнего Захаряна на 11-е место в рейтинге игроков, родившихся 1 января 2003 года или позже.
  • В обновленном рейтинге на месте Арсена надпись – «No player».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +20

    Имя на сайте 7 минут назад

    Пипец, чо все за этот список зацепились ? Даже Армения за ЗахарЯНА так не переживает, как в России.

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