Рыжиков: «Захарян вернется в список не 11-м, а первым»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал исключение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из топ-50 самых талантливых игроков европейского футбола по версии Goal.

«Не думаю, что трансферная стоимость Захаряна теперь снизится.

Конечно, ситуация абсурдная. Думаю, что он вернется в этот список не 11-м, а первым. У него все будет хорошо», – сказал Рыжиков.