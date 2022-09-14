Рыжиков шокирован уходом Талалаева из «Ахмата»: «Никто не ожидал»

Алексей Сафонов, агент тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова, рассказал о реакции футболиста на увольнение Андрея Талалаева из грозненского клуба.

«Давайте пока не будет торопить события. Недавно общался с Сергеем, и, конечно, он в шоке от происходящего. Никто не ожидал, что снимут Талалаева. Сергей порядочный человек, он не будет никого подсиживать, или еще что-то в этом роде.

На данный момент он в «Ахмате», ребят он бросать не собирается. Так дела не делаются. Думаю, что если Андрей Викторович возглавит новый клуб, то, наверное, он и Рыжикова за собой позовет. Вместе им работать комфортно, проблем никаких нет. Время покажет», – сказал Сафонов.