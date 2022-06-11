Рыжиков: «Наверное, заработал за карьеру 10 миллионов евро, но на моем счете их нет»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о заработках и тратах в ходе футбольной карьеры.

– Удалось ли мне заработать 10 миллионов евро в футболе? Наверное, если все посчитать. Но, к сожалению, они не лежат сейчас на моем банковском счете.

Хочу сказать всем молодым футболистам, которые мечтают о больших контрактах, о славе: учитесь! Читайте книги о финансовой грамотности. Вкладывайте деньги правильно.

Понятно, что хочется и машину хорошую, и квартиру купить. Но вкладывайте, откладывайте. Если отмотать время назад, я бы распоряжался своими доходами по-другому.

– Какая трата в вашей жизни была самой бесполезной?

– Да их уйма была!

– Хотя бы одну назовите.

– Да все не сделал бы! Когда ты – высокооплачиваемый футболист, не смотришь на цены. Заходишь в магазин, тебе вещь понравилась – ты можешь позволить ее себе купить. По окончании карьеры уже задумываешься и взвешиваешь – зачем она тебе нужна?

Конечно, я старался благоразумные покупки совершать. Подарки дарил. Наверное, всеми деньгами, которые я потратил, и сейчас бы так же распорядился.

– Какое вложение было самым дальновидным?

– Мы с супругой подкупили чуть-чуть коммерческой недвижимости в Белгороде, на доходы от которой сейчас живем. Я благодарен своей супруге, что она дальновидно смотрела еще десять лет назад на завершение моей карьеры.