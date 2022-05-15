Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Benjamin van Leer - статистика

#1 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 3
15.05.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Спарта
2 : 0
11.05.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
1 : 2
07.05.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 0
22.04.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Витесс
0 : 1
19.04.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фортуна
3 : 0
16.04.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Аякс
2 : 1
09.04.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Спарта
1 : 1
03.04.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
НЕК
0 : 0
19.03.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Спарта
1 : 2
27.02.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Спарта
1 : 0
13.02.2022
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
0 : 0
11.12.2021
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
05.12.2021
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Спарта
0 : 1
28.11.2021
Аякс
24' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Спарта
0 : 1
20.11.2021
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
0 : 3
06.11.2021
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Спарта
0 : 1
31.10.2021
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
23.10.2021
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Спарта
1 : 1
17.10.2021
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 1
03.10.2021
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Спарта
0 : 4
26.09.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Зволле
1 : 1
22.09.2021
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Спарта
1 : 1
17.09.2021
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Спарта
3 : 1
12.09.2021
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
28.08.2021
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Спарта
1 : 1
21.08.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
15.08.2021
Спарта
Был в запасе
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
3
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
1
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
8
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+