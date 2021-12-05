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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Спарта
АЗ Алкмаар - Спарта: обзор матча 05 декабря 2021
АЗ Алкмаар
05.12.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
3 : 1
Завершен
Спарта
27'
Й. Карлссон (П)
31'
Й. Карлссон
58'
В. Павлидис
19'
А. Ауассар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Спарта
Замена
З. Бурместер
️️️️
Ф. Мидтсьё
90'
Замена
С. Беукема
️️️️
П. Хацидиакос
86'
Замена
М. Таабуни
️️️️
Й. Карлссон
85'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
В. Павлидис
78'
70'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
В. ван Крой
70'
Замена
Э. Эмега
️️️️
Л. Ти
ГОЛ! 3:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Карлссон
58'
46'
Замена
Л. Янс
️️️️
Я. Масурас
Желтая карточка
В. Павлидис
45'
38'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Б. Вриндс
ГОЛ! 2:1!
Й. Карлссон
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Карлссон
27'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Ауассар
Пас отдал
Л. Ти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
32
Вито ван Крой
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Мохамед Таабуни
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
10
Зико Бурместер
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
3-2-3-2
1
Виндаль
28
Сугавара
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
16
Витри
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
20
де Вит
21
Карлссон
14
Павлидис
3-2-2-4
4
18
Пинту
2
Абелс
21
Масурас
3
Вриндс
10
6
Ауассар
8
Энгельс
9
Ти
1
32
ван Крой
21
Карлссон
10
Таабуни
10
Таабуни
21
Карлссон
4
Хацидиакос
31
Беукема
31
Беукема
4
Хацидиакос
18
Мидтсьё
10
Бурместер
10
Бурместер
18
Мидтсьё
14
Павлидис
9
Бараши
9
Бараши
14
Павлидис
21
Масурас
21
Янс
21
Янс
21
Масурас
32
ван Крой
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
32
ван Крой
3
Вриндс
21
Мейнанс
21
Мейнанс
3
Вриндс
9
Ти
22
Эмега
22
Эмега
9
Ти
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Спарта
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча АЗ Алкмаар - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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