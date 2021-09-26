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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Камбур
Спарта - Камбур: обзор матча 26 сентября 2021
Спарта
26.09.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 7 тур
0 : 4
Завершен
Камбур
36'
А. Бангура
63'
И. Каллон
74'
И. Каллон
90+4'
Т. Бур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Камбур
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
Т. Бур
Красная карточка
А. Мейерс
88'
Желтая карточка
М. Окойе
87'
87'
Желтая карточка
М. Брей
77'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
А. Бангура
77'
Замена
Й. ван дер Мер
️️️️
М. Тол
Замена
М. Энгельс
️️️️
М. Хейлен
75'
Замена
Л. Янс
️️️️
Д. Абелс
75'
74'
ГОЛ! 0:3!
И. Каллон
Пас отдал
М. Брей
73'
Желтая карточка
К. МакИнтош
72'
Замена
Т. Киш
️️️️
М. Паулиссен
72'
Замена
J. ter Heide
️️️️
Д. Шмидт
63'
ГОЛ! 0:2!
И. Каллон
Пас отдал
М. Тол
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
Л. Ти
60'
59'
Желтая карточка
А. Бангура
Замена
С. Мейнанс
️️️️
В. ван Крой
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Бангура
Пас отдал
И. Каллон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
40
Мадука Окойе
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
21
Лоран Янс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
7
Тамаш Киш
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
2-4-5
2
Абелс
3
Вриндс
14
Мейерс
6
Ауассар
10
14
Осман
9
Ти
13
Хейлен
22
Эмега
32
ван Крой
40
Окойе
4-4-2
1
Стевенс
3
Тол
24
Бангура
5
Шмидт
3
МакИнтош
14
Брей
6
Паулиссен
10
Маулун
4
Худемакерс
19
Бур
47
Каллон
2
Абелс
21
Янс
21
Янс
2
Абелс
9
Ти
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
9
Ти
32
ван Крой
21
Мейнанс
21
Мейнанс
32
ван Крой
13
Хейлен
8
Энгельс
8
Энгельс
13
Хейлен
5
Шмидт
2
2
5
Шмидт
24
Бангура
7
Самбисса
7
Самбисса
24
Бангура
3
Тол
22
ван дер Мер
22
ван дер Мер
3
Тол
6
Паулиссен
7
Киш
7
Киш
6
Паулиссен
Остались в запасе
Спарта
Камбур
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Спарта - Камбур
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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