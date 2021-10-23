Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Спарта
РКС Ваалвейк - Спарта: обзор матча 23 октября 2021
РКС Ваалвейк
23.10.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 0
Завершен
Спарта
89'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Спарта
90'
+3
Желтая карточка
T. Beugelsdijk
ГОЛ! 1:0!
М. Крамер
Пас отдал
И. Бель Хассани
89'
75'
Замена
Э. Эмега
️️️️
В. ван Крой
67'
Замена
М. Энгельс
️️️️
С. Мейнанс
67'
Замена
М. Хейлен
️️️️
М. Осман
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
А. Бюттнер
59'
Замена
А. Азхил
️️️️
Х. Гаари
59'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
A. El Bouchataoui
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
14
Lennerd Daneels
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
21
Яннис Масурас
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
4-5
1
Вессен
21
Меленстен
3
Гаари
2
Бакари
33
ван ден Бейс
8
29
Крамер
21
Одгор
28
Бюттнер
6
Анита
3-4-4
3
Вриндс
4
18
Пинту
14
Осман
6
Ауассар
10
21
Янс
32
ван Крой
21
Мейнанс
40
Окойе
9
Ти
3
Гаари
46
Азхил
46
Азхил
3
Гаари
28
Бюттнер
15
Ваутерс
15
Ваутерс
28
Бюттнер
8
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
8
14
Осман
13
Хейлен
13
Хейлен
14
Осман
21
Мейнанс
8
Энгельс
8
Энгельс
21
Мейнанс
32
ван Крой
22
Эмега
22
Эмега
32
ван Крой
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Спарта
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Lennerd Daneels
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Lennerd Daneels
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча РКС Ваалвейк - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
Новости команд
Все
РКС Ваалвейк
Спарта
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+