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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Фейеноорд
Спарта - Фейеноорд: обзор матча 31 октября 2021
Спарта
31.10.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 11 тур
0 : 1
Завершен
Фейеноорд
90+2'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Фейеноорд
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Дессер
Пас отдал
О. Кекчю
89'
Желтая карточка
М. Сенеси
Замена
В. ван Крой
️️️️
Э. Эмега
84'
83'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
83'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
М. Энгельс
️️️️
Л. Ти
79'
Желтая карточка
А. Ауассар
76'
66'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
61'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Й. Торнстра
Желтая карточка
Д. Абелс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
40
Мадука Окойе
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
14
Мохаммед Осман
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
3-2-2-4
3
Вриндс
4
18
Пинту
2
Абелс
21
Масурас
6
Ауассар
10
40
Окойе
21
Мейнанс
9
Ти
22
Эмега
4-1-1-3-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
21
Торнстра
6
Кекчю
11
Джаханбакш
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
22
Эмега
32
ван Крой
32
ван Крой
22
Эмега
9
Ти
8
Энгельс
8
Энгельс
9
Ти
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Торнстра
14
Эушнес
14
Эушнес
21
Торнстра
11
Джаханбакш
17
Нелсон
17
Нелсон
11
Джаханбакш
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
Остались в запасе
Спарта
Фейеноорд
28
Tim Coremans
ВР
14
Мохаммед Осман
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
14
Мохаммед Осман
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Спарта - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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