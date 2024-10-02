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Андреа Барцальи
Новости
Андреа Барцальи - новости
Завершил карьеру
8 мая 1981 (45), Фьезоле
#15 | Защитник
186 см | 79 кг
Италия
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Трансферы
Публикации
Фото
Кьеллини, Бонуччи, Барцальи передвигались на свадьбе Буффона в соответствии со своей расстановкой на поле
2024.10.02 17:11
Фото
Пирло, Погба и Роналду – в символической сборной «Ювентуса» за 10-летие по версии AS
2020.05.02 11:43
2
Барцальи: «Уговариваю Буффона закончить карьеру и стать тренером»
2020.04.03 01:38
Барцальи станет помощником Сарри в «Ювентусе»
2019.09.08 16:42
Джан – в адрес Аллегри: «Невероятный человек. Для меня было честь играть за вас»
2019.05.20 20:28
1
Sky Italia: 37-летний Барцальи завершит карьеру в конце сезона
2019.04.13 19:57
2
«Ювентус» лишился девяти футболистов перед матчем с «Кальяри»
2019.04.02 13:05
14
Барцальи получил травму в матче с «Удинезе» и покинул поле
2019.03.08 23:19
Связка Бонуччи-Барцальи-Кьеллини сможет сыграть за «Ювентус» против «Атлетико»
2019.02.09 16:29
3
«Ювентус» продлил контракты с Кьеллини и Барцальи
2018.06.29 17:39
7
Барцальи: «Второй гол Криштиану был словно из Playstation»
2018.04.04 08:31
9
Барцальи сообщил, что ведет переговоры с «Ювентусом» о новом контракте
2018.01.20 18:40
Барцальи: «Командный дух всегда был главной силой «Ювентуса»
2017.12.05 00:05
1
Источник: Вентура конфликтовал с ветеранами сборной Италии
2017.11.20 08:30
6
Буффон и Барцальи пропустят матч против «Сампдории» из-за невыхода Италии на ЧМ
2017.11.19 01:10
3
Де Росси, Кьеллини, Барцальи больше не будут выступать за сборную Италии
2017.11.14 01:33
6
«Ювентус» хочет продлить контракт с 36-летним Барцальи
2017.10.08 08:49
Барцальи не нравится, что над сборной Италии смеются болельщики
2017.10.07 06:51
Барцальи – в адрес Бонуччи: «Странно, что тебя больше не будет в нашей раздевалке»
2017.07.16 15:45
6
Аллегри: «Не думаю, что для «Ювентуса» закончилась какая-то эра. Буффон будет с нами и в следующем году»
2017.06.04 17:11
1
Кудряшов будет болеть за «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов
2017.06.03 12:50
Барцальи оценил шансы «Ювентуса» на победу в финале Лиги чемпионов
2017.05.26 06:45
2
Кьеллини и Барцальи пропустят встречу с «Порту»
2017.02.19 17:10
1
Барцальи снова травмировался
2017.02.11 09:21
Барцальи выбыл на два месяца
2016.11.07 18:58
Аллегри: «Дани Алвес и Барцальи получат отдых в матче против «Сассуоло»
2016.09.09 13:52
Барцальи: «Через несколько лет никто и не вспомнит, что мы сделали все»
2016.07.03 01:40
2
Барцальи: «Если Мората забежит в зону Кьеллини, то получит пинка»
2016.06.25 17:09
Тимощук вошел в сборную самых возрастных игроков Евро-2016
2016.06.08 17:29
4
Официально
Буффон продлил контракт с «Ювентусом»
2016.05.11 16:35
8
1
2
Главные новости
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
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Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
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Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
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Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
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Вчера, 23:55
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