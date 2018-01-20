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    Барцальи сообщил, что ведет переговоры с «Ювентусом» о новом контракте

    Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи подтвердил, что действительно ведет переговоры с туринским клубом по поводу продления контракта еще на год. Нынешнее соглашение 36-летнего игрока истекает в июне.

    «Несколько дней назад мы общались с клубом и директором, поэтому я надеюсь, что скоро контракт мой будет продлен.

    Считаю, что и я, и «Ювентус» заинтересованы в продолжении сотрудничества. Пока ничего не подписано, но мы находимся на продвинутой стадии переговоров», – сказал Барцальи.

    Барцальи защищает цвета «Ювентуса» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22-х матчах, записав в свой актив одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    20.01.2018 18:40
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