Джан – в адрес Аллегри: «Невероятный человек. Для меня было честь играть за вас»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал победу в чемпионате Италии.

«Не могу описать чувство победы в Серию А в первом же сезоне с этим удивительным клубом.

Триумф принадлежит моим партнерам по команде, болельщикам и сотрудникам клуба. Поздравляю Андреа Барцальи с удивительной карьерой. Всего тебе наилучшего, друг.

Также хочу упомянуть тренера Аллегри. Это невероятный человек, который был одним из ключевых элементов успеха клуба на протяжении долгих лет, а также моего личного развития. Для меня было честью играть за вас», — написал 25-летний игрок сборной Германии в твиттере.

Джан перешел в «Ювентус» в июле 2018 года на правах свободного агента, прежде покинув «Ливерпуль». В 36-ти матчах всех турниров сезона забил четыре гола и отдал один ассист.