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    Джан – в адрес Аллегри: «Невероятный человек. Для меня было честь играть за вас»

    Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал победу в чемпионате Италии.

    «Не могу описать чувство победы в Серию А в первом же сезоне с этим удивительным клубом.

    Триумф принадлежит моим партнерам по команде, болельщикам и сотрудникам клуба. Поздравляю Андреа Барцальи с удивительной карьерой. Всего тебе наилучшего, друг.

    Также хочу упомянуть тренера Аллегри. Это невероятный человек, который был одним из ключевых элементов успеха клуба на протяжении долгих лет, а также моего личного развития. Для меня было честью играть за вас», — написал 25-летний игрок сборной Германии в твиттере.

    Джан перешел в «Ювентус» в июле 2018 года на правах свободного агента, прежде покинув «Ливерпуль». В 36-ти матчах всех турниров сезона забил четыре гола и отдал один ассист.

    • Туринский клуб выиграл титул 8 раз подряд. Это рекорд топ-5 лиг Европы.
    • 37-летний Барцальи завершит карьеру после 8 сезонов в «бьянконери» и 21 в профессиональном футболе.
    • Аллегри покинет клуб после 5 лет в должности;

    Источник: Твиттер Эмре Джана

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