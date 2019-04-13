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    Sky Italia: 37-летний Барцальи завершит карьеру в конце сезона

    Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи сообщил о плане завершить карьеру в конце текущего сезона.

    «Я много думал о будущем. Футболистам трудно загадывать наперед, но травмы направляют мысли в подобное русло.

    Меня привлекает много вариантов, я обдумаю их в ближайшие несколько месяцев.

    Менеджер, тренер, журналист? Я постараюсь определить, какая из этих профессий интересует меня больше всего», – цитирует 37-летнего футболиста Sky Italia.

    • Барцальи выступает за туринский клуб с июля 2011 года. В его составе он выиграл 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии. В сезонах-2014/15 и 2016/17 получал серебряные медали Лиги чемпионов.
    • В текущем сезоне принял участие в 9 матчах всех турниров на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. В декабре защитник выбыл на два месяца из-за травмы бедра. В марте был заменен, предположительно, из-за рецидива.
    • С 2004 по 2017 год выступал за сборную Италии, в составе которой выиграл ЧМ-2006 и стал вице-чемпионом Европы в 2012 году.

    Источник: Sky Sport Italia

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