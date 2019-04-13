Sky Italia: 37-летний Барцальи завершит карьеру в конце сезона

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи сообщил о плане завершить карьеру в конце текущего сезона.
«Я много думал о будущем. Футболистам трудно загадывать наперед, но травмы направляют мысли в подобное русло.
Меня привлекает много вариантов, я обдумаю их в ближайшие несколько месяцев.
Менеджер, тренер, журналист? Я постараюсь определить, какая из этих профессий интересует меня больше всего», – цитирует 37-летнего футболиста Sky Italia.
- Барцальи выступает за туринский клуб с июля 2011 года. В его составе он выиграл 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии. В сезонах-2014/15 и 2016/17 получал серебряные медали Лиги чемпионов.
- В текущем сезоне принял участие в 9 матчах всех турниров на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. В декабре защитник выбыл на два месяца из-за травмы бедра. В марте был заменен, предположительно, из-за рецидива.
- С 2004 по 2017 год выступал за сборную Италии, в составе которой выиграл ЧМ-2006 и стал вице-чемпионом Европы в 2012 году.