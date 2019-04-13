Sky Italia: 37-летний Барцальи завершит карьеру в конце сезона

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи сообщил о плане завершить карьеру в конце текущего сезона.

«Я много думал о будущем. Футболистам трудно загадывать наперед, но травмы направляют мысли в подобное русло.

Меня привлекает много вариантов, я обдумаю их в ближайшие несколько месяцев.

Менеджер, тренер, журналист? Я постараюсь определить, какая из этих профессий интересует меня больше всего», – цитирует 37-летнего футболиста Sky Italia.