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    • Барцальи: «Командный дух всегда был главной силой «Ювентуса»

    Барцальи: «Командный дух всегда был главной силой «Ювентуса»

    Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    «Победа над «Наполи» (1:0 в Серии А – прим. «Бомбардира») подняла нам настроение. Мы спокойны и думаем только о матче с «Олимпиакосом». Предстоящая игра – главная для нас в ближайшее время.

    Командный дух всегда был главной силой «Ювентуса». Даже в тяжелые времена этот компонент был частью нашего ДНК, и мы знали, что должны играть лучше.

    Бенатиа? Мехди – отличный защитник, который оправдывает свою стоимость и является важным элементом команды.

    Дуглас Коста? Он может создать голевой момент за секунду. В Серии А сложно адаптироваться, но он прекрасно с этим справляется», – сказал итальянец.

    Команда Массимилиано Аллегри встретится с клубом из Пирея в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    05.12.2017 00:05
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