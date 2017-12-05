Барцальи: «Командный дух всегда был главной силой «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«Победа над «Наполи» (1:0 в Серии А – прим. «Бомбардира») подняла нам настроение. Мы спокойны и думаем только о матче с «Олимпиакосом». Предстоящая игра – главная для нас в ближайшее время.

Командный дух всегда был главной силой «Ювентуса». Даже в тяжелые времена этот компонент был частью нашего ДНК, и мы знали, что должны играть лучше.

Бенатиа? Мехди – отличный защитник, который оправдывает свою стоимость и является важным элементом команды.

Дуглас Коста? Он может создать голевой момент за секунду. В Серии А сложно адаптироваться, но он прекрасно с этим справляется», – сказал итальянец.

Команда Массимилиано Аллегри встретится с клубом из Пирея в 22:45 по московскому времени.