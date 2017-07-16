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    Барцальи – в адрес Бонуччи: «Странно, что тебя больше не будет в нашей раздевалке»

    Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи попрощался с экс-одноклубником Леонардо Бонуччи, который перейдет в «Милан».

    «Это были потрясающие годы, полные побед и великих достижений. Мы дополняли и поддерживали друг друга. Связь с тобой, Джиджи (Буффоном – прим. «Бомбардира») и Джорджо (Кьеллини) – это то, чего я никогда не испытывал прежде. Странно, что тебя больше не будет в нашей раздевалке.

    В той самой раздевалке, которую недавно хотели осквернить и изобразить в ней раскол.

    Но мы знаем правду. Удачи в твоем новом приключении, Лео», – написал 36-летний итальянец в инстаграме.

    Барцальи и Бонуччи были партнерами по команде с 2011 года. В средствах массовой информации тройку защитников «Ювентуса» Бонуччи-Барцальи-Кьеллини называли «BBC».

    Ранее Бонуччи выкупил страницу в Gazzetta dello Sport, чтобы поблагодарить «бьянконери».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    16.07.2017 15:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 16 июля 2017, 18:11

      Я бы к этой троице добавил Маркизио. Тоже сильный игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 16:54

      Дааа... Знатная тройка была.... С такой защитой шесть скудетто Юве выглядят очень заслуженно и достойно!.... Но ни что не вечно!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 16 июля 2017, 16:42

      е-бонуччи. разве можно было ожидать чего то хорошего от человека который вылез из прИнтера.

      -3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 16:29

      Да..вот и нет тройки..ладно - зато Милан крепнет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      красно-синяя кабминетная 16 июля 2017, 15:53

      Спартак чемпион !!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > красно-синяя кабминетная 16 июля 2017, 16:30

      Так написал - будто Бонуччи в Спартаке..даже перепроверила).

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