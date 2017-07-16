Барцальи – в адрес Бонуччи: «Странно, что тебя больше не будет в нашей раздевалке»

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи попрощался с экс-одноклубником Леонардо Бонуччи, который перейдет в «Милан».

«Это были потрясающие годы, полные побед и великих достижений. Мы дополняли и поддерживали друг друга. Связь с тобой, Джиджи (Буффоном – прим. «Бомбардира») и Джорджо (Кьеллини) – это то, чего я никогда не испытывал прежде. Странно, что тебя больше не будет в нашей раздевалке.

В той самой раздевалке, которую недавно хотели осквернить и изобразить в ней раскол.

Но мы знаем правду. Удачи в твоем новом приключении, Лео», – написал 36-летний итальянец в инстаграме.

Барцальи и Бонуччи были партнерами по команде с 2011 года. В средствах массовой информации тройку защитников «Ювентуса» Бонуччи-Барцальи-Кьеллини называли «BBC».

Ранее Бонуччи выкупил страницу в Gazzetta dello Sport, чтобы поблагодарить «бьянконери».