Барцальи – в адрес Бонуччи: «Странно, что тебя больше не будет в нашей раздевалке»

Я бы к этой троице добавил Маркизио. Тоже сильный игрок.
Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи попрощался с экс-одноклубником Леонардо Бонуччи, который перейдет в «Милан».
«Это были потрясающие годы, полные побед и великих достижений. Мы дополняли и поддерживали друг друга. Связь с тобой, Джиджи (Буффоном – прим. «Бомбардира») и Джорджо (Кьеллини) – это то, чего я никогда не испытывал прежде. Странно, что тебя больше не будет в нашей раздевалке.
В той самой раздевалке, которую недавно хотели осквернить и изобразить в ней раскол.
Но мы знаем правду. Удачи в твоем новом приключении, Лео», – написал 36-летний итальянец в инстаграме.
Барцальи и Бонуччи были партнерами по команде с 2011 года. В средствах массовой информации тройку защитников «Ювентуса» Бонуччи-Барцальи-Кьеллини называли «BBC».
Ранее Бонуччи выкупил страницу в Gazzetta dello Sport, чтобы поблагодарить «бьянконери».