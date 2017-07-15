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    Бонуччи выкупил страницу в Gazzetta dello Sport, чтобы поблагодарить «Ювентус»

    Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, который в ближайшее время станет игроком «Милана», выкупил страницу в издании Gazzetta dello Sport для благодарностей в адрес «Ювентуса». Заметка называется «Прекрасная история».

    «Прошло семь сезонов.

    Семь сезонов, полных побед, исполнения мечт и развития в результате моей особенной связи с «Юве».

    Шесть Скудетто, каждое из которых было добыто в тяжелой борьбе. Конечно, отсутствие кубка Лиги чемпионов вызывает огромное разочарование. Однако гордость, которую у испытываю из-за принадлежности к «Ювентусу», в разы сильнее этого разочарования.

    Я всегда отдавал всего себя, без исключений и до самого конца. Я получал, я отдавал, я учился.

    Оглядываясь назад, я вижу прекрасную историю. Она достойна того, чтобы закончиться в условиях полного уважения и без риска для всего, что я испытал с клубом, его капитаном, товарищами по команде и болельщиками.

    Спасибо за все, «Юве», – написал 30-летний Бонуччи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2017 21:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 июля 2017, 03:10

      Весьма достойно, Кокорин на такое не способен!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +42

      bodhi > filosof sparty 16 июля 2017, 13:28

      Даже ты на такое не способен! Выкупить страницу и поблагодарить своих родителей, что они тебя вырастили. Ты лишь способен вставлять Корина в новости,считая это уместным или, в силу слабого чувства юмора, смешным.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 июля 2017, 00:28

      Forzza Milan !!!!

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 16 июля 2017, 00:21

      Очень рад за Милан! Величайшая команда возвращается на своё великое место. К этому есть предпосылки!

      0
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      Рейтинг: +32

      Ilhom_585 15 июля 2017, 22:33

      Молодец

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      Рейтинг: +447

      alexidj 15 июля 2017, 22:25

      только один вопрос: НАФИГА?
      не жилось в самой сильной команде Италии ну уйди в ТОП команду с другой страны..а так непонятно как Милан будет выступать да и предал клуб который так много дал..ладно если бы в Интер перешел..все таки первый профессиональный клуб а так еще и в стан врагов Интера) в общем странный переход) Лео смертник)

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > alexidj 15 июля 2017, 22:27

      интер сейчас к сожалению труп, по крайней мере пока, только память у людей 25+ наверно, что интер - это мегаклуб.... у милана эта память подкрепляется просто деньгами китайцев...

      а конфликт с тренером - это серьезно... то ли сидеть на лавочке, то ли доказать клубу, что зря поддерживают тренера... глядишь - через год увидим аллегри нахъ из юве и бонуччи обратно :) но это возможно, если милан не взлетит, а взлететь должен, китайцы что-то сумасшедшее делают :)

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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 15 июля 2017, 22:19

      Ну всё, нету больше в Юве ВВС. Жаль

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ГераХэвиЛОКО 15 июля 2017, 22:23

      Совсем не жаль..теперь он есть в возрождающемся Милане. Фанатов Юве я понимаю..без агрессий, плиZ.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 22:12

      Понятно, что над текстом поработал специалист.... Но сама идея и её реализация - это, чёрт возьми, здорово!!!!!!!!!!.... Этого пиетета в отношении болельщиков и клубов пока не хватает нашим дарованиям.... Может подучатся со временем!... ЛеоБон, удачи!!!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > insider_retro 15 июля 2017, 22:20

      Привет..то есть то, что мы читаем, видим - всего лишь иллюзия, можно поспорить, а можно и поддержать тебя...второе мне более симпотично..но - что же тогда мы, ты - тут делаем?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > xLINDAx 15 июля 2017, 22:23

      Кто что... Можно обменятся мнениями, можно плюсануть, можно только ответить, а можно и гадостей безграмотно накарябать...

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 21:44

      Хорошие слова великому клубу..кстати, да..он же как и Джиджи..столько лет, а ЛЧ нет, удачи Милану, моя иноземная любовь, хочу видеть финал ЛЕ Милан - Клуб из России, да будет так!

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 15 июля 2017, 21:41

      красиво, черт побери...

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