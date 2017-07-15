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  • Бонуччи выкупил страницу в Gazzetta dello Sport, чтобы поблагодарить «Ювентус»

Бонуччи выкупил страницу в Gazzetta dello Sport, чтобы поблагодарить «Ювентус»

15 июля 2017, 21:40
14

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, который в ближайшее время станет игроком «Милана», выкупил страницу в издании Gazzetta dello Sport для благодарностей в адрес «Ювентуса». Заметка называется «Прекрасная история».

«Прошло семь сезонов.

Семь сезонов, полных побед, исполнения мечт и развития в результате моей особенной связи с «Юве».

Шесть Скудетто, каждое из которых было добыто в тяжелой борьбе. Конечно, отсутствие кубка Лиги чемпионов вызывает огромное разочарование. Однако гордость, которую у испытываю из-за принадлежности к «Ювентусу», в разы сильнее этого разочарования.

Я всегда отдавал всего себя, без исключений и до самого конца. Я получал, я отдавал, я учился.

Оглядываясь назад, я вижу прекрасную историю. Она достойна того, чтобы закончиться в условиях полного уважения и без риска для всего, что я испытал с клубом, его капитаном, товарищами по команде и болельщиками.

Спасибо за все, «Юве», – написал 30-летний Бонуччи.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Милан Бонуччи Леонардо
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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k4kuzma
1500144093
красиво, черт побери...
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xLINDAx
1500144268
Хорошие слова великому клубу..кстати, да..он же как и Джиджи..столько лет, а ЛЧ нет, удачи Милану, моя иноземная любовь, хочу видеть финал ЛЕ Милан - Клуб из России, да будет так!
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insider_retro
1500145945
Понятно, что над текстом поработал специалист.... Но сама идея и её реализация - это, чёрт возьми, здорово!!!!!!!!!!.... Этого пиетета в отношении болельщиков и клубов пока не хватает нашим дарованиям.... Может подучатся со временем!... ЛеоБон, удачи!!!
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ГераХэвиЛОКО
1500146362
Ну всё, нету больше в Юве ВВС. Жаль
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alexidj
1500146716
только один вопрос: НАФИГА? не жилось в самой сильной команде Италии ну уйди в ТОП команду с другой страны..а так непонятно как Милан будет выступать да и предал клуб который так много дал..ладно если бы в Интер перешел..все таки первый профессиональный клуб а так еще и в стан врагов Интера) в общем странный переход) Лео смертник)
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Ilhom_585
1500147228
Молодец
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Tsigan
1500153717
Очень рад за Милан! Величайшая команда возвращается на своё великое место. К этому есть предпосылки!
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Dellleone
1500154101
Forzza Milan !!!!
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filosof sparty
1500163841
Весьма достойно, Кокорин на такое не способен!!!
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