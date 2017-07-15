Бонуччи выкупил страницу в Gazzetta dello Sport, чтобы поблагодарить «Ювентус»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, который в ближайшее время станет игроком «Милана», выкупил страницу в издании Gazzetta dello Sport для благодарностей в адрес «Ювентуса». Заметка называется «Прекрасная история».

«Прошло семь сезонов.

Семь сезонов, полных побед, исполнения мечт и развития в результате моей особенной связи с «Юве».

Шесть Скудетто, каждое из которых было добыто в тяжелой борьбе. Конечно, отсутствие кубка Лиги чемпионов вызывает огромное разочарование. Однако гордость, которую у испытываю из-за принадлежности к «Ювентусу», в разы сильнее этого разочарования.

Я всегда отдавал всего себя, без исключений и до самого конца. Я получал, я отдавал, я учился.

Оглядываясь назад, я вижу прекрасную историю. Она достойна того, чтобы закончиться в условиях полного уважения и без риска для всего, что я испытал с клубом, его капитаном, товарищами по команде и болельщиками.

Спасибо за все, «Юве», – написал 30-летний Бонуччи.