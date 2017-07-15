Информация о драке между Бонуччи и Алвесом в финале Лиги чемпионов оказалась фейком

Ранее «Бомбардир» сообщал, что во время финального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:4) экс-защитники «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и Даниэль Алвес устроили драку. Об этой истории рассказал нападающий туринцев Марио Манджукич.

По информации источника, данная информация оказалась ложной, о чем позднее заявил сам хорват.

Отметим, что Алвес и Бонуччи покинули «Ювентус» во время летнего трансферного окна, присоединившись к «Милану» и «ПСЖ» соответственно.