Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Информация о драке между Бонуччи и Алвесом в финале Лиги чемпионов оказалась фейком

    Ранее «Бомбардир» сообщал, что во время финального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:4) экс-защитники «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и Даниэль Алвес устроили драку. Об этой истории рассказал нападающий туринцев Марио Манджукич.

    По информации источника, данная информация оказалась ложной, о чем позднее заявил сам хорват.

    Отметим, что Алвес и Бонуччи покинули «Ювентус» во время летнего трансферного окна, присоединившись к «Милану» и «ПСЖ» соответственно.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2017 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 19:00

      Сначала лажу выкатили на страницу, теперь с радость сообщают о предоставлении ложной информации.... А к вечеру выступят с опровержением источника фейка с свидетельскими показаниями игроков Юве... Бомбардир прёт!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      bodhi 15 июля 2017, 18:48

      Кто виноват? А bombardir?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 18:38

      Взяли и всё испортили..да ну, ё(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11