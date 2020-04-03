Барцальи: «Уговариваю Буффона закончить карьеру и стать тренером»

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи признался, что хочет убедить вратаря Джалуиджи Буффона завершить профессиональную карьеру и попробовать себя в роли тренера.
«Я уговариваю Буффона закончить карьеру и стать тренером. Но он, если честно, в отличной форме», – сказал Барцальи.
- Буффону в январе исполнилось 42 года.
- Контракт голкипера с «Ювентусом» истекает по окончании сезона, но, по информации Tuttosport, он планирует продлить его еще на год.
- Барцальи завершил карьеру в 2019 году.
Источник: Football Italia