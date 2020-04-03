Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Барцальи: «Уговариваю Буффона закончить карьеру и стать тренером»

Барцальи: «Уговариваю Буффона закончить карьеру и стать тренером»

3 апреля 2020, 01:38

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи признался, что хочет убедить вратаря Джалуиджи Буффона завершить профессиональную карьеру и попробовать себя в роли тренера.

«Я уговариваю Буффона закончить карьеру и стать тренером. Но он, если честно, в отличной форме», – сказал Барцальи.

  • Буффону в январе исполнилось 42 года.
  • Контракт голкипера с «Ювентусом» истекает по окончании сезона, но, по информации Tuttosport, он планирует продлить его еще на год.
  • Барцальи завершил карьеру в 2019 году.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи Барцальи Андреа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+