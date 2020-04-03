Барцальи: «Уговариваю Буффона закончить карьеру и стать тренером»

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи признался, что хочет убедить вратаря Джалуиджи Буффона завершить профессиональную карьеру и попробовать себя в роли тренера.

«Я уговариваю Буффона закончить карьеру и стать тренером. Но он, если честно, в отличной форме», – сказал Барцальи.