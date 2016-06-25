Барцальи: «Если Мората забежит в зону Кьеллини, то получит пинка»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Барцальи в преддверии матча 1/8 финала Евро-2016 с Испанией акцентировал внимание на нападающем соперника и бывшем одноклубнике Альваро Морате.

«На поле друзей не бывает. Мората является одним из многих опасных футболистов Испании, однако мы должны опасаться не только его. Мы знаем сильные стороны Мораты, но также должны держать во внимании и других игроков, которые могут отдать ему классный пас. Мы изучаем состав Испании и готовимся наилучшим образом. Конечно, и Мората хорошо осведомлен о нашей игре. Он знает, что если побежит в зону Кьеллини, то получит пинка», – сказал Барцальи.