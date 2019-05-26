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Андреа Барцальи - статистика

Завершил карьеру
8 мая 1981 (45), Фьезоле
#15 | Защитник
186 см | 79 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ювентус
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2 : 0
26.05.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
1 : 1
19.05.2019
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2 : 0
12.05.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1 : 1
03.05.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
1 : 1
27.04.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
2 : 1
20.04.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
СПАЛ
2 : 1
13.04.2019
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
4 : 1
08.03.2019
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1 : 2
03.03.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
24.02.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 0
15.02.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0 : 3
10.02.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0 : 3
01.12.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 0
24.11.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 2
11.11.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
3 : 1
03.11.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1 : 2
27.10.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
1 : 1
20.10.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
06.10.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3 : 1
29.09.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2 : 0
26.09.2018
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 2
01.09.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
25.08.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 3
18.08.2018
Ювентус
Был в запасе
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