Барцальи: «Через несколько лет никто и не вспомнит, что мы сделали все»

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи прокомментировал результат матча 1/4 финала против команды Германии (1:1; 5:6 в серии пенальти).

«Мы действительно сделали все возможное. К сожалению, мы остались проигравшими, и я думаю, что от всего хорошего, что мы сделали, в памяти не останется ничего.

Все, что останется – это разочарование. Через несколько лет никто и не вспомнит о том, что национальная команда действительно отдала все силы.

Мы хорошо провели время вместе и хотели бы, чтобы это продолжалось. Мы расстроены», – сказал Барцальи.