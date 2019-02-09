Связка Бонуччи-Барцальи-Кьеллини сможет сыграть за «Ювентус» против «Атлетико»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии своих игроков.

«Если вам нужен заголовок, держите – BBC (о Бонуччи, Барцальи и Кьеллини – прим. «Бомбардира») возвращается.

Они полностью вернутся к тренировочному процессу уже на следующей неделе. При этом Барцальи еще не сможет сыграть против «Фрозиноне» 15 февраля. Практически все игроки из нашего состав здоровы, за исключением Куадрадо», – сказал итальянец.

Завтра, 10 февраля, «бьянконери» сыграют на выезде с «Сассуоло» в рамках 23 тура чемпионата Италии.

Соперник туринцев по 1/8 финала Лиги чемпионов – «Атлетико». Матчи состоятся 20 февраля и 12 марта.