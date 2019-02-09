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    Связка Бонуччи-Барцальи-Кьеллини сможет сыграть за «Ювентус» против «Атлетико»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии своих игроков.

    «Если вам нужен заголовок, держите – BBC (о Бонуччи, Барцальи и Кьеллини – прим. «Бомбардира») возвращается.

    Они полностью вернутся к тренировочному процессу уже на следующей неделе. При этом Барцальи еще не сможет сыграть против «Фрозиноне» 15 февраля. Практически все игроки из нашего состав здоровы, за исключением Куадрадо», – сказал итальянец.

    Завтра, 10 февраля, «бьянконери» сыграют на выезде с «Сассуоло» в рамках 23 тура чемпионата Италии.

    Соперник туринцев по 1/8 финала Лиги чемпионов – «Атлетико». Матчи состоятся 20 февраля и 12 марта.

    Источник: Football Italia

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    09.02.2019 16:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 9 февраля 2019, 20:34

      Ну радует, что Юве это не Реал!!!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 17:11

      Старая гвардия.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 16:34

      В бой идут одни старики... Парням на троих 102 года, но без них в защите у Юве дыра. В летнее ТО уже надо покупать молодых и качественных ЦЗ.

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