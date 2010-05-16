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Альфонсо Де Лучия
Статистика
Альфонсо Де Лучия - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1983 (42)
| Вратарь
186 см | 83 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливорно
23
-32
0
1
2
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
4 : 1
16.05.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1 : 2
09.05.2010
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 0
02.05.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
3 : 1
25.04.2010
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
2 : 0
17.04.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
0 : 2
11.04.2010
Удинезе
49' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
03.04.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
1 : 1
28.03.2010
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
3 : 3
14.03.2010
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1 : 2
28.02.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2 : 1
21.02.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ливорно
0 : 1
14.02.2010
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
1 : 1
06.02.2010
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
0 : 2
24.01.2010
Наполи
1' - 89'
89'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
3 : 0
16.01.2010
Ливорно
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
2 : 1
10.01.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4 : 1
06.01.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
3 : 1
20.12.2009
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 1
13.12.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
0 : 2
06.12.2009
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
2 : 0
28.11.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
2 : 1
22.11.2009
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Ливорно
0 : 2
01.11.2009
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0 : 1
25.10.2009
Ливорно
1' - 65'
64'
65'
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1 : 2
18.10.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
0 : 0
04.10.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Ливорно
0 : 1
26.09.2009
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
23.09.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 0
19.09.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
0 : 0
12.09.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
3 : 1
30.08.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Ливорно
0 : 0
23.08.2009
Кальяри
1' - 90'
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