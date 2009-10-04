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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Ливорно
Сиена - Ливорно: обзор матча 04 октября 2009
Сиена
04.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ливорно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Ливорно
Замена
А. Гарофало
️️️️
К. Дель Гроссо
Замена
М. Диниз
️️️️
Ф. Тавано
Желтая карточка
Г. Брандау
Замена
А. Экдаль
️️️️
С. Вергассола
Замена
А. Геззаль
️️️️
М. Яяло
Замена
Л. Мильонико
️️️️
Д. Кнежевич
Пенальти не реализован!
М. Маккароне
Красная карточка
Д. Маркини
Желтая карточка
Н. Пульцетти
19'
Замена
Д. Маркини
️️️️
Моцарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
24
Моцарт
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
29
Агостино Гарофало
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
36
Дель Гроссо
20
Рози
19
Терци
28
Брандау
8
Вергассола
18
Яяло
5
Кодря
0
Фини
16
Калайо
7
Маккароне
4-3-1-2
0
Де Лучия
77
Раймонди
5
Кнежевич
24
Ривас
46
Пьери
24
Моцарт
14
Моро
3
Витале
56
Пульцетти
99
Лукарелли
10
Тавано
36
Дель Гроссо
29
Гарофало
29
Гарофало
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
8
Экдаль
8
Экдаль
8
Вергассола
18
Яяло
5
Геззаль
5
Геззаль
18
Яяло
24
Моцарт
5
Маркини
5
Маркини
24
Моцарт
5
Кнежевич
13
Мильонико
13
Мильонико
5
Кнежевич
10
Тавано
87
Диниз
87
Диниз
10
Тавано
Остались в запасе
Сиена
Ливорно
25
Джанлука Пеголо
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
20
Лукаш Яролим
АП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
6
Фабио Галанте
ЦЗ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
20
Лукаш Яролим
АП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабио Галанте
ЦЗ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Сиена - Ливорно
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Артемио Франки
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