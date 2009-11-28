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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ливорно
Удинезе - Ливорно: обзор матча 28 ноября 2009
Удинезе
28.11.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Ливорно
29'
А. Ди Натале
38'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ливорно
Замена
П. Саммарко
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
Д. Маркини
️️️️
А. Филиппини
Замена
М. Исла
️️️️
Г. Инлер
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
А. Филиппини
Замена
Г. Келлерино
️️️️
К. Раймонди
Желтая карточка
Д. Моро
Замена
Л. Витале
️️️️
М. Пьери
Желтая карточка
М. Домицци
ГОЛ! 2:0!
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Д. Кнежевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
25
Сапата
35
Кода
8
Баста
3
Лукович
6
Домицци
27
Асамоа
88
Инлер
10
Д'Агостино
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
3-2-3-1-1
0
Де Лучия
5
Кнежевич
87
Диниз
2
Пертиконе
77
Раймонди
46
Пьери
87
Кандрева
14
Моро
4
Филиппини
56
Пульцетти
99
Лукарелли
88
Инлер
22
Исла
22
Исла
88
Инлер
10
Д'Агостино
23
Саммарко
23
Саммарко
10
Д'Агостино
9
Флоро Флорес
9
Корради
9
Корради
9
Флоро Флорес
4
Филиппини
5
Маркини
5
Маркини
4
Филиппини
77
Раймонди
15
Келлерино
15
Келлерино
77
Раймонди
46
Пьери
3
Витале
3
Витале
46
Пьери
Остались в запасе
Удинезе
Ливорно
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
22
Франческо Бенусси
ВР
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Удинезе - Ливорно
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Чампи
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
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