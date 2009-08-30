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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ливорно
Наполи - Ливорно: обзор матча 30 августа 2009
Наполи
30.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 1
Завершен
Ливорно
10'
Ф. Квальярелла
36'
М. Гамшик
83'
Ф. Квальярелла
48'
К. Лукарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ливорно
Вторая желтая
М. Пьери
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Г. Келлерино
️️️️
А. Филиппини
ГОЛ! 3:1!
Ф. Квальярелла
Замена
М. Больячино
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
Ф. Тавано
Замена
К. Суньига
️️️️
Х. Датоло
Желтая карточка
М. Пьери
ГОЛ! 2:1!
К. Лукарелли
Замена
Д. Моро
️️️️
М. Бергвольд
Желтая карточка
К. Лукарелли
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
12'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
4
Антонио Филиппини
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
14
Давиде Моро
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
15
Контини
14
Кампаньяро
23
Датоло
17
Гамшик
5
Гаргано
8
Чигарини
11
Маджо
27
Квальярелла
22
Лавесси
4-3-1-2
0
Де Лучия
77
Раймонди
2
Пертиконе
87
Диниз
46
Пьери
87
Кандрева
4
Филиппини
5
Бергвольд
56
Пульцетти
99
Лукарелли
10
Тавано
23
Датоло
18
Суньига
18
Суньига
23
Датоло
8
Чигарини
54
Больячино
54
Больячино
8
Чигарини
27
Квальярелла
27
Хоффер
27
Хоффер
27
Квальярелла
4
Филиппини
15
Келлерино
15
Келлерино
4
Филиппини
5
Бергвольд
14
Моро
14
Моро
5
Бергвольд
10
Тавано
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
10
Тавано
Остались в запасе
Наполи
Ливорно
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
22
Франческо Бенусси
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Наполи - Ливорно
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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