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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ливорно
Кальяри - Ливорно: обзор матча 16 января 2010
Кальяри
16.01.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Ливорно
3'
Х. Ларривей
50'
Х. Ларривей
64'
Жеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ливорно
Желтая карточка
А. Де Лучия
Замена
С. Бароне
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Жеда
Замена
Д. Дессена
️️️️
А. Лаццари
ГОЛ! 3:0!
Жеда
Замена
Жеда
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
Д. Бьондини
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
Л. Витале
ГОЛ! 2:0!
Х. Ларривей
Замена
А. Кандрева
️️️️
Ф. Тавано
Желтая карточка
А. Парола
Желтая карточка
К. Лукарелли
ГОЛ! 1:0!
Х. Ларривей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Мартин Бергвольд
ЛП
4
Антонио Филиппини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
10
Франческо Тавано
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Кальяри
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Жеда
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
91
Самуэле Модика
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
6
Лопес
2
Канини
13
Астори
18
Парола
8
Бьондини
10
Лаццари
7
Коссу
21
Матри
11
Ларривей
4-4-2
0
Де Лучия
77
Раймонди
87
Диниз
2
Пертиконе
24
Ривас
3
Витале
4
Филиппини
24
Моцарт
5
Бергвольд
99
Лукарелли
10
Тавано
10
Лаццари
27
Дессена
27
Дессена
10
Лаццари
7
Коссу
6
Бароне
6
Бароне
7
Коссу
21
Матри
27
Жеда
27
Жеда
21
Матри
10
Тавано
87
Кандрева
87
Кандрева
10
Тавано
3
Витале
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
3
Витале
Остались в запасе
Кальяри
Ливорно
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
5
Давиде Маркини
ЦП
15
Гастон Келлерино
ЦФ
91
Самуэле Модика
ЦЗ
22
Франческо Бенусси
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
5
Давиде Маркини
ЦП
15
Гастон Келлерино
ЦФ
91
Самуэле Модика
ЦЗ
22
Франческо Бенусси
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Ливорно
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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