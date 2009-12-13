Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Ливорно
Катания - Ливорно: обзор матча 13 декабря 2009
Катания
13.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Ливорно
88'
Т. Данилевичиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Ливорно
Желтая карточка
Моцарт
Замена
Моцарт
️️️️
А. Кандрева
Замена
Н. Сполли
️️️️
Э. Карбони
ГОЛ! 0:1!
Т. Данилевичиус
Желтая карточка
К. Терлицци
Желтая карточка
Д. Маркини
Вторая желтая
Д. Маскара
Замена
Д. Маркини
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
М. Диниз
️️️️
Л. Мильонико
Желтая карточка
П. Ледесма
Замена
П. Ледесма
️️️️
К. Льяма
Замена
Д. Плазмати
️️️️
Т. Моримото
Желтая карточка
Д. Маскара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
4
Антонио Филиппини
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
15
Гастон Келлерино
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
33
Капуано
88
Терлицци
26
Сильвестре
22
Альварес
19
Льяма
27
Бьяджианти
5
Карбони
25
Маскара
15
Моримото
55
Мартинес
3-2-3-1-1
0
Де Лучия
5
Кнежевич
2
Пертиконе
13
Мильонико
77
Раймонди
46
Пьери
87
Кандрева
4
Филиппини
5
Бергвольд
56
Пульцетти
9
Данилевичиус
5
Карбони
2
Сполли
2
Сполли
5
Карбони
19
Льяма
17
Ледесма
17
Ледесма
19
Льяма
15
Моримото
23
Плазмати
23
Плазмати
15
Моримото
56
Пульцетти
5
Маркини
5
Маркини
56
Пульцетти
13
Мильонико
87
Диниз
87
Диниз
13
Мильонико
87
Кандрева
24
Моцарт
24
Моцарт
87
Кандрева
Остались в запасе
Катания
Ливорно
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Гастон Келлерино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Остались в запасе
15
Гастон Келлерино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Статистика матча Катания - Ливорно
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
Все
Катания
Ливорно
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+