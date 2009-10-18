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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Палермо
Ливорно - Палермо: обзор матча 18 октября 2009
Ливорно
18.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Палермо
54'
Т. Данилевичиус
56'
Ф. Микколи
81'
Ф. Бальдзаретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Палермо
Желтая карточка
К. Лукарелли
Замена
Г. Келлерино
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Ф. Симплисиу
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бальдзаретти
Желтая карточка
С. Кьер
Желтая карточка
А. Ночерино
Замена
Д. Суччи
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
Э. Кавани
ГОЛ! 1:1!
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:0!
Т. Данилевичиус
Замена
А. Ночерино
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
Ф. Тавано
Замена
А. Кандрева
️️️️
Н. Ривас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Палермо
34
Рубиньо
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
15
Хавьер Пасторе
АП
6
Фабиу Симплисиу
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
3-2-2-1-2
0
Де Лучия
24
Ривас
13
Мильонико
2
Пертиконе
46
Пьери
77
Раймонди
5
Бергвольд
14
Моро
56
Пульцетти
10
Тавано
99
Лукарелли
4-2-2-2
34
Рубиньо
6
Кассани
83
Бово
24
Кьер
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
23
Брешиано
15
Пасторе
6
Симплисиу
10
Микколи
10
Кавани
56
Пульцетти
15
Келлерино
15
Келлерино
56
Пульцетти
24
Ривас
87
Кандрева
87
Кандрева
24
Ривас
10
Тавано
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
10
Тавано
6
Симплисиу
16
Бертоло
16
Бертоло
6
Симплисиу
15
Пасторе
23
Ночерино
23
Ночерино
15
Пасторе
10
Кавани
19
Суччи
19
Суччи
10
Кавани
Остались в запасе
Ливорно
Палермо
6
Фабио Галанте
ЦЗ
22
Франческо Бенусси
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
22
Джакомо Бричетто
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
6
Фабио Галанте
ЦЗ
22
Франческо Бенусси
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Ливорно - Палермо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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