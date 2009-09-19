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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Ливорно
Ювентус - Ливорно: обзор матча 19 сентября 2009
Ювентус
19.09.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ливорно
8'
В. Яквинта
30'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Ливорно
Замена
Амаури
️️️️
Д. Трезеге
Замена
Л. Марроне
️️️️
М. Каморанези
Замена
️️️️
Ф. Тавано
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
К. Лукарелли
Замена
П. Де Челье
️️️️
С. Джовинко
Желтая карточка
К. Лукарелли
Замена
А. Филиппини
️️️️
Моцарт
+1
Желтая карточка
Д. Моро
ГОЛ! 2:0!
К. Маркизио
Пас отдал
М. Каморанези
ГОЛ! 1:0!
В. Яквинта
Пас отдал
М. Каморанези
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ОП
45
Мауро Каморанези
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Давиде Моро
ЛП
24
Моцарт
ЦП
56
Нико Пульцетти
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
10
Франческо Тавано
(К)
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Амаури
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Мартин Бергвольд
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
4-1-2-3
1
Буффон
6
Гроссо
14
Кьеллини
6
Легротталье
26
Грыгера
29
Поульсен
45
Каморанези
10
Маркизио
21
Джовинко
7
Трезеге
19
Яквинта
4-4-2
0
Де Лучия
77
Раймонди
87
Диниз
13
Мильонико
46
Пьери
87
Кандрева
56
Пульцетти
24
Моцарт
14
Моро
10
Тавано
99
Лукарелли
21
Джовинко
29
Де Челье
29
Де Челье
21
Джовинко
45
Каморанези
4
Марроне
4
Марроне
45
Каморанези
7
Трезеге
11
Амаури
11
Амаури
7
Трезеге
24
Моцарт
4
Филиппини
4
Филиппини
24
Моцарт
99
Лукарелли
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
99
Лукарелли
Остались в запасе
Ювентус
Ливорно
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
Главный тренер
Чиро Феррара
5
Давиде Маркини
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Мартин Бергвольд
ЛП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
Остались в запасе
5
Давиде Маркини
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Мартин Бергвольд
ЛП
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Ювентус - Ливорно
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Спорт" 00:55 (в записи)
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