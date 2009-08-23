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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Кальяри
Ливорно - Кальяри: обзор матча 23 августа 2009
Ливорно
23.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Кальяри
Замена
Ф. Дионизи
️️️️
Ф. Тавано
Замена
Нене
️️️️
Жеда
Замена
Д. Моро
️️️️
А. Диаманти
Замена
Д. Бьондини
️️️️
А. Коссу
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
К. Лукарелли
Замена
А. Матри
️️️️
Х. Ларривей
Желтая карточка
С. Бароне
Желтая карточка
М. Пьери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
22
Алессандро Грандони
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
23
Алессандро Диаманти
АП
56
Нико Пульцетти
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Фабрицио ди Белла
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-2-2-2
0
Де Лучия
46
Пьери
22
Грандони
87
Диниз
77
Раймонди
5
Бергвольд
87
Кандрева
56
Пульцетти
23
Диаманти
10
Тавано
99
Лукарелли
4-3-1-2
22
Маркетти
24
Писано
13
Астори
6
Лопес
33
Агостини
5
Конти
10
Лаццари
6
Бароне
7
Коссу
27
Жеда
11
Ларривей
23
Диаманти
14
Моро
14
Моро
23
Диаманти
99
Лукарелли
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
99
Лукарелли
10
Тавано
18
Дионизи
18
Дионизи
10
Тавано
7
Коссу
8
Бьондини
8
Бьондини
7
Коссу
11
Ларривей
21
Матри
21
Матри
11
Ларривей
27
Жеда
7
Нене
7
Нене
27
Жеда
Остались в запасе
Ливорно
Кальяри
15
Гастон Келлерино
ЦФ
5
Давиде Маркини
ЦП
3
Фабрицио ди Белла
ЦЗ
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
15
Гастон Келлерино
ЦФ
5
Давиде Маркини
ЦП
3
Фабрицио ди Белла
ЦЗ
22
Франческо Бенусси
ВР
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ливорно - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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